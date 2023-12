Conor McGregor, renumit luptător irlandez de arte marțiale mixte și pugilist profesionist, a anunțat o revenire spectaculoasă! Sportivul a explicat că va oferi mai multe informații în ziua de 1 ianuarie.

Potrivit sportivului, fanii vor avea parte de mai multe informații în ziua Anului Nou. Acesta va anunța data meciului, dar și adversarul cu care se va lupta.

Amintim că McGregor, în vârstă de 35 de ani, a luptat ultima dată în meciul pierdut în faţa lui Dustin Poirier. Acest meci a avut loc în iulie 2021. Din acel moment, zvonurile privind o revenire au circulat în mod regulat.

Anterior, antrenorul fostului campion UFC, John Kavanagh, a împărtășit informații despre o posibilă revenire a irlandezului în octogon. El a menționat că Conor ar vrea să revină în aprilie, dar se pare că este mai probabil ca lupta să aibă loc în vară.

Un anunț a venit și din partea șefului UFC (n.red. Ultimate Fighting Championship), Dana White. Omul de afaceri american a confirmat recent existenţa unor negocieri cu McGregor.

Amintim că acesta speră la o revenire pentru mult aşteptatul UFC 300 din aprilie anul viitor.

I will be announcing my fight date and opponent on New Years Day, 2024.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 30, 2023