Codin Maticiuc se confruntă cu ceva probleme din cauza kilogramelor acumulate. Actorul a făcut haz de necaz însă este conștient că trebuie să facă câteva schimbări majore.

Într-o postare pe contul personal de Instagram, acesta a publicat o imagine în care este vizibil faptul că a acumulat câteva kilograme. În stilul său amuzant, acesta susține că mai degrabă el mai are o lună până naște și nicidecum soția sa.

Actorul le spune fanilor săi că de un an și jumătate nu a mai făcut deloc sport și nu a fost deloc atent la alimentație, însă rezultatul îl vede de abia acum.

Codin Maticiuc susține că s-a îngrășat

,,Mai am o lună până nasc! Nu, stai, asta e nevastă-mea… De astăzi într-o lună îmbătrânesc! Mi se întâmplă mizeria asta în fiecare an. Ideea e că de un an și jumătate n-am mai făcut sport și am mâncat mizerii. Treaba asta se vede”, a scris Codin Maticiuc.

Actorul susține că a ajuns în cea mai proastă formă a sa de până acum, iar acest lucru este cu atât mai grav în condițiile în care niciodată nu a arătat așa cum și-a dorit.

În acest sens, Codin Maticiuc este dispus să ia decizii drastice. Actorul susține că se va apuca de slăbit, iar în 30 de zile își dorește să revină la greutatea pe care o avea anterior.

El a mai adăugat că le va împărtăși fanilor săi toată această experiență și va spune ce va mânca, dar și ce exerciții va face pentru a da jos kilogramele nedorite.

Codin Maticiuc vrea să slăbească în 30 de zile

„Sunt în cea mai proastă forma în care am fost vreodată și asta e nasol, pentru că eu n-am arătat bine niciodată. Ca sa înțelegeți cel mai mișto corp pe care l-am avut vreodată a fost corpul soției mele, pe care în anii buni îl aveam și de două ori pe noapte.

Bun, de astăzi m-am pus sa slăbesc, am 30 de zile să-mi revin cât de cât. O sa vă țin la curent, în special pe story, cu ce mănânc și bune și rele, cu ce mișcare reușesc să fac, etc.”, a scris Codin Maticiuc pe Instagram.

Totodată, el a mai făcut un apel la urmăritorii săi să îi dezvăluie și alte metode prin care au reușit să slăbească. De asemenea, Codin Maticiuc vrea să afle și dietele urmate de fanii săi care au dat într-adevăr rezultatele dorite.