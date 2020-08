La întâlnirea moderată de Președintele COAL, Sebastian Buși, au participat și președinții COAL ai fiecărui sector: Mihai Popovici (sector 1), Vasile Cornel (sector 3), Bogdan Dragnea (sector 4) și Ștefan Dumitru, Consilierul Președintelui Organizației București. Evenimentul a atras peste 10.000 de vizitatori din mediul online din toată țara.

Dumitru Nancu, Președintele Fondului Național de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, a prezentat antreprenorilor planul de investiții pentru relansarea economiei și măsurile anticiclice inițiate de Fondul Național de Garantare.

„Primul și cel mai important program este IMM Invest. În prezent avem 13.500 de credite aprobate și un buget de 11,2 miliarde lei. În ceea ce privește comisionul de garantare și comisionul de risc suportate de Guvernul României, Comisia Europeană a aprobat un buget de 161 de milioane din care previzionăm că la jumătatea lunii august vom consuma aproximativ 30%.

Din punct de vedere al flexibilizării programului IMM Invest am obținut 3 aspecte foarte imporante și anume: am prelungit comisionul de risc și de garantare cu 8 luni din momentul în care antreprenorul semnează contractul de garantare, am suplimentat plafonul la 20 de miliarde lei și, în final am obținut creșterea plafonului de garantare al IMM-urilor de la 500 de mii de lei pentru o microîntreprindere (0-9 angajați) și respectiv 1 milion de lei pentru o întreprindere mică (10-40) de angajați la 1 milion respectiv 5 milioane de lei.

Alături de IMM Invest am dezvoltat și alte programe de investiții care vin în sprijinul antreprenorilor: IMM Leasing, IMM Factoring, programul Noua casă, programul de acordare a voucherelor turistice și programul de cofinanțare cu dobândă foarte mică prin care antreprenorul realizează proiectul în proporție de 70-80% din Fonduri Europene și diferența între 15-30% din Fondul Național de Garantare.”

Liviu Rogojinaru, Secretar de Stat pentru Antreprenoriat si Mediul de Afaceri, a prezentat programele, schemele de ajutor, garanturile și programele de finanțare pentru sprijinirea economiei care urmează a fi aplicate în decursul acestui an.

Programele propuse Guvernului pentru sprijinirea economiei pe care ne dorim să le aplicăm în decursul acestui an și, care deja au fost aprobate în mare măsură de Guvern sunt: microgranturi, granturi pentru repornirea economiei, granturi pentru reconversiea IMM-urilor, granturi pentru noi investiții mari, pentru start-up student, digitalizare IMM-uri, pentru educație digitală, antreprenoriat rural, echipamente de irigații, start-up innovation, investiții în energie regenerabilă, granturi de leasing, scheme de garantare a voucherelor turistice, bonificații pentru creșterea capitalizării companiilor, prelungirea somajului tehnic, finantarea programului de muncă flexibil, sprijinirea activității de telemuncă și înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare.

Sperăm ca primele trei programe de sprijinire a economiei să poata fi operabile începând cu luna septembrie, iar banii alocați să poată fi utilizați până la finalul lunii octombrie. Programul de microgranturi în valoare de 100 de milioane de euro, a fost aprobat și va putea fi accesat curând de antreprenori, condițiile fiind ca administratorul să fie singura persoană angajată în firmă, iar aceasta să prezinte la finalul anului o balanță pozitivă. Pentru cel de-al doilea program, Guvernul acordă 350 milioane de euro transportatorilor, comercianților sau antreprenorilor din HORECA, precum și industriilor conexe afectate de COVID-19, maximul acordat fiecărei companii fiind de 150 de mii de euro, dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri înregistrată în anul precedent.

Ultimul și cel mai important program, respectiv cel de reconversie a IMM-urilor este asemănător celui precedent, cu mențiunea că maximul acordat este de 200 de mii de euro, singura condiție adăugată fiind existența unei cofinanțări de 30% pentru București și Ilfov și de 15% pentru restul țării. Pentru acest program, trecut deja prin Hotărârea de Guvern se acordă în total 550 milioane de euro.”

Dezbaterile online COAL-live! au loc săptămânal reunind invitați cheie din zona politică și administrativă cu putere decizională în diferite sectoare ale economiei cu antreprenori din același domeniu.

Seria dezbaterilor online COAL-live! vine ca o soluție de facilitare a interacțiunii mediului de afaceri cu decidenții politici într-o prerioadă în care consultarea companiilor este esențială în generarea unor planuri de acțiune.

Mai mult decât atât, COAL susține și promovează inițiativa, spiritul întreprinzător, antreprenoriatul în România. Dezbaterile COAL-live! sunt urmărite săptămânal de mii de oameni de afaceri din toate județele României pe pagina de Facebook Organizația Oamenilor de Afaceri Liberali – https://www.facebook.com/Organiza%C8%9Bia-Oamenilor-de-Afaceri-Liberali-103270954378999/