Emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1, un adevărat fenomen în lumea gastronomiei, a stârnit recent controverse cu privire la clauzele inedite incluse în contractele concurenților. Pe lângă presiunea competiției și provocările culinare dificile, aceștia sunt supuși unor reguli neobișnuite, iar una dintre ele a uimit participanții.

Potrivit informațiilor obținute de la concurenți, unul dintre termenii impuși de producție îi obligă pe aceștia să-și mențină același aspect fizic pe întreaga durată a filmărilor. Mai exact, nu au voie să-și schimbe look-ul, inclusiv culoarea părului, pe parcursul participării la emisiune.

Această clauză a stârnit întrebări și uimire în rândul concurenților, mai ales pentru cei care sunt obișnuiți să-și modifice frecvent aspectul.

Această regulă pare să fi fost impusă pentru a facilita recunoașterea concurenților de către telespectatori, scrie cancan.ro.

”Nu am întrebat motivul, dar, probabil, ca să ne recunoască telespectatorii. Eu am fost blondă la filmări, așa am rămas pe tot parcursul emisiunii, dar, imediat ce am ieșit din concurs, direct la salon m-am dus. M-am făcut brunetă, așa cum îmi stă mie mai bine”, a mai spus aceasta.