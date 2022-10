Cântăreața Claudia Pavel a rămas fără pagina sa de Facebook după ce contul i-a fost spart de către hackeri. Deoarece niciuna dintre persoanele la care a apelat inițial nu a fost dispusă să o ajute să își recupereze contul, artista s-a văzut nevoită să depună plângere penală.

S-a luptat pentru a-și recupera contul

Artista a dezvăluit că a trebuit să se lupte pentru a-și recupera identitatea după ce contul său de Facebook a fost spart de hackeri. A mărturisit și că deoarece niciuna din persoanele la care a apelat nu a ajutat-o, a fost nevoită să facă multe demersuri pentru a-și recupera pagina de Facebook.

Aceasta și-a pierdut și accesul la fanpage, pagină pe care nu a recuperat-o nici acum. În cadrul emisiunii Xtra Night Show, Claudia Pavel a povestit cum s-a întâmplat totul, Se pare că artista nu își făcuse autentificarea în doi pași.

„Am pățit ce-au pățit mult, numai că am văzut că alții s-au descurcat mult mai bine decât mine. (…) Am întrebat și pe cei care și-au rezolvat problema și n-a vrut nimeni să mă ajute. (…) Am făcut și plângere penală. (…) Astăzi mi-am recuperat pagina cu bifă. (…) Nu aveam nici autentificarea în doi pași. (…) Cei care mi-au luat pagina, au pus ei autentificarea în doi pași și eu puteam să schimb parola, dar nu mă mai lăsa să intru în cont. În continuare, pe fanpage nu pot. (…) Nu mi-a cerut nimeni nimic. (…) Au cumpărat domeniul claudiapavel.ro, eu folosind claudiapavel.com.”, a povestit cântăreața.

Nu este singura vedetă care s-a confruntat cu această problemă

Claudia Pavel nu este singura vedetă care a căzut pradă hackerilor. În trecut, și Alex Bodi, Adriana Bahmuțeanu sau Alexandra Stan au avut probleme cu securitatea digitală.

Recent, hackerii i-au spart lui Alex Bodi contul de Instagram.

”Iarăși mi-a hack-uit cineva pagina de Instagram! În caz de ceva să știți că nu sunt eu!”, a scris acesta pe pagina sa de Instagram.

Și Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre experiența sa cu hackerii după ce i s-a spart contul de Instagram. Aceasta a spus chiar că cel care a făcut asta i-a fost o persoană apropiată.

”Este o pagină care mi-a fost furată. Am reclamat la DIICOT, aștept audierile. Am idee cine ar putea să fie, aștept autoritățile statului să-și facă treabă. Deci nu eu fac aceste postări, le face o anumită persoană care mi-a furat identitatea. E o persoană care a fost în anturajul meu și o persoană care mi-a fost apropiată la un moment dat. Bineînțeles că știu despre cine e vorba”, a declarat aceasta pentru Antena Stars.