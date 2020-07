Clanurile interlope fac prăpăd în PSD. După ce Rise Project a publicat înregistrări audio care demonstrează că PSD Ilfov e controlat de Clanul Sportivilor, o grupare interlopă implicată în afaceri cu terenuri în jurul Capitalei, șeful social-democraților a venit cu o soluție radicală.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că vrea dizolvarea PSD Ilfov. Ciolacu va propune în şedinţa Comitetului Executiv al partidului dizolvarea Organizaţiei PSD Ilfov.

„Voi propune în Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizaţii, chiar dacă suntem în prag de alegeri şi sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo, să fim pregătiţi şi la Ilfov de alegeri. (…) Este inadmisibil aşa ceva. Am aflat din presă. Nu am crezut aşa ceva. Am avut o discuţie cu preşedintele de organizaţie acum aproximativ o lună de zile, i-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă şi chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcţie, respectiv de secretar executiv”, a spus Ciolacu la TVR 1.

El a afirmat că joi va propune dizolvarea organizaţiei şi numirea unei echipe interimare la Ilfov.

Decizia lui Marcel Ciolacu vine după ce Rise Project a publicat în urmă cu o săptămână o investigație care arată cum liderii PSD Ilfov fac jocurile Clanului Sportivilor. O înregistrare a unei discuții interne din PSD Ilfov arată cum interlopii se foloseau de șefii ilfoveni ai PSD pentru perfectarea unor afaceri imobiliare de milioane de euro. Principalul personaj al investigației este Florian Puiu, secretar executiv al PSD Ilfov, un apropiat al clanurilor interlope. Punctul de plecare al investigației a fost o mărturie a primarului din Popești-Leordeni, Petre Iacob, care a denunțat capturarea PSD Ilfov de către grupările de criminalitate organizată.

