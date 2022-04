Ciutacu, după discursul lui Zelenski în Parlament: Oamenii așteptau să vadă ce sarcini le dă Zelenski

Mai precis, Victor Ciutacu a spus în cadrul podcastului că nu a înțeles „ce sarcini avem” după discursul susținut de președintele Volodimir Zelenski. Amintim că întregul episod poate fi vizualizat la finalul articolului.

„Mi se pare că din toate discursurile, cel puțin începutul lui Cîțu, a fost ca în descrierile noastre de odinioară: așteptăm ordonanțele dumneavoastră. Oamenii așteptau să vadă ce sarcini le dă Zelenski, că a dat la toată omenirea sarcini.

De fiecare dată când vorbește, îi ceartă pe ăia și le zice ce n-au făcut și le dă și un termen în care să rezolve problema. Eu n-am înțeles, noi ce sarcini avem după discursul ăsta? Ce avem de rezolvat urgent, avioane, mâncare (…) Unii n-au trimis rachete, unii n-au închis spațiul aerian, unii nu s-au ocupat de ce trebuia să se ocupe. Așteptam și eu să vad care e treaba (…) sau noi rămânem cu securitatea cibernetică a Ucrainei? Că acolo am dovedit că ne pricepem”, a declarat Victor Ciutacu în timpul podcastului.

De unde pornește revolta lui Victor Ciutacu?

De asemenea, acesta a fost întrebat de către Robert Turcescu de unde pornește „revolta” lui împotriva președintelui ucrainean.

„Sunt extrem de revoltat. Ma pun împotriva valului, am o istorie de familie care îmi dă dreptul să mă pun împotriva valului. Nu mai stau să mă legitimez prin istoria familiei mele. Am scris-o, am spus-o, la revedere! Cine are chef, să citească sau să asculte.

Mie mi se pare absolut inadmisibil că ăsta, știindu-se incapabil pe ce structură stă el acolo să se lupte cu rusu, și-a băgat țara deliberat în război. Pe mine asta mă scoate din minți. Mor zeci de mii, sute de mii de oameni și că pleacă în bejanie milioane de oameni pe iresponsabilitatea unui nebun care vrea să facă pe eroul în fața omenirii. Despre asta este vorba”, a răspuns Victor Ciutacu.