Ucraina depinde în mare măsură de Washington pentru ajutor militar, având în vedere stocurile mari de arme și muniții avansate ale SUA și marea sa industrie de apărare. O lipsă de muniție a îngreunat deja eforturile ucrainenilor de a respinge avansurile rusești.

Un eșec al Congresului american de a prelungi sprijinul militar pentru Ucraina nu ar însemna sfârșitul complet al livrărilor de arme americane. SUA mai are încă de livrat arme în valoare de aproximativ 13 miliarde de dolari. Dar Kievul conta pe un alt sprijin financiar de 8,5 miliarde de dolari din partea SUA în acest an, din cele 41 de miliarde de dolari de care are nevoie.

Agitația legată de pregătirea militară, o tactică de sensibilizare a populației

În acest context, Victor Ciutacu sugerează că această agitație în jurul pregătirii militare ar putea fi o tactică de sensibilizare a populației, în special a celor mai puțin înțelepți, pentru a justifica alocarea de resurse suplimentare către ajutorarea Ucrainei, în detrimentul propriilor nevoi.

„Eu de la început văd, e așa, e o operație de sensibilizare a tuturor proștilor, printre care ne numărăm și noi, că americanii, nu mai vor să dea parale și trebuia odată băgate alea 50 de miliarde și alte cheltuieli pentru ajutorarea Ucrainei. Și cum dracu poți să faci populația să nu se revolte, că îi mai iei de la gură încă o dată ca să-i dea lui Zelenski, să aibă nevasta ce să toace la Paris?”, spune jurnalistul.

În opinia sa, se creează o atmosferă de iminență a războiului pentru a face ca populația să accepte faptul că va trebui să suporte încă o cheltuială mare pentru sprijinirea Ucrainei. Această „operație de sensibilizare” ar fi menită să pregătească terenul pentru alocarea de resurse în sprijinul Ucrainei și pentru a descuraja eventuala nemulțumire a populației față de aceste cheltuieli suplimentare.

„Proiectezi iminența războiului. Bă, tată, nu se poate, decât să intre Putin peste noi, mai bine mai strângem o dată cureaua, mai punem o geacă pe noi, ca Tâlvăr, că ăsta a rămas după vremea când trebuia să mai punem o geacă pe noi”, consideră jurnalistul.

Generalul Gheorghiță Vlad, în colimatorul lui Victor Ciutacu

În plus, Ciutacu ridică și problema competenței și motivației persoanelor implicate în aceste discuții despre pregătirea militară, evidențiind faptul că unele decizii sunt influențate mai mult de considerații politice decât de necesitățile reale ale securității naționale.