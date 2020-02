Ce spune Florin Cîțu

”Aș vrea să îi mulțumesc lui Klaus Iohannis și lui Orban pentru încredere. Propunerea mă onorează și care mă încarcă de responsabilitate. În cel mai scurt timp voi înainta Parlamentului lista Guvernului și Programul de guvernare și sper că de data aceasta PSD-ul nu va mai tergiversa lucrurile.”, a spus acesta.

Klaus Iohannis l-a desemnat premier în această seară

Acesta a anunțat că Florin Cîțu este premierul desemnat. „Am încheiat sesiunea de consultări cu partidele parlamentare. Să recapitulăm de ce am ajuns la consultări și desemnări. PNL a constituit un Guvern care s-a apucat de lucrurile stricate. Guvernul Orban a făcut lucruri reformatoare, a vrut să schimbe legislația pentru schimbarea primarului și al Consilului Local.

PSD s-a opus vehement reformelor Guvernului Orban. Au trecut moțiunea de cenzură. Am vrut să deblochez repede situația, am desemnat un premier. PSD a tergiversat procedurile în Parlament. Au trecut cele 15 zile conform regulamentului. Nu s-a votat și am intrat în riscul unui blocaj total în Parlament.

Ludovic Orban și-a depus mandatul și am convocat alte consultări. Nu vrem să blocăm România ci să mergem mai departe. După consultări am decis să fac o desmenare ca să mișcăm lucrurile. Astăzi, am decis să desemnez pentru poziția de premier pe domnul Florin Cîțu, cel care a fost ministru de Finanțe. Aștept acum să vină cu o nouă echipă de miniștri. Apoi, să meargă în Parlament și să creeze o majoritate”, a spus Iohannis.

