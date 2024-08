Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți că, deși îl consideră pe liderul PNL, Nicolae Ciucă, un om onest, cei doi nu sunt prieteni. Ciolacu a subliniat că are mai multă experiență politică și în lucrul cu oamenii politici și consultanții.

El a adăugat că atât el, cât și Ciucă își păstrează propriul filtru personal atunci când fac atacuri politice sau iau decizii.

Marcel Ciolacu a declarat marți seară, într-o emisiune online, că atât el, cât și Nicolae Ciucă sunt oameni de bună credință. El a subliniat că are mai multă experiență politică și în lucrul cu consultanții și oamenii politici.

Ciolacu a menționat că este important ca amândoi să își păstreze filtrul personal în deciziile pe care le iau și în atacurile politice pe care le lansează, considerând esențială conservarea onestității.

”Suntem doi oameni de bună credinţă. Am mai multă experienţă politică şi am mai multă experienţă să lucrez cu oamenii politici, cu consultanţii… Îmi place să cred că şi eu, şi domnul Ciucă, continuăm să avem filtrul propriu, al nostru, când facem anumite atacuri, când luăm anumite decizii. Cred că e foarte important să ne conservăm onestitatea”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a afirmat că îl vede pe Nicolae Ciucă ca fiind un om onest, dar a subliniat că nu sunt prieteni, ci doar se respectă reciproc. El a menționat că au avut încredere unul în celălalt, dar fiind în plină campanie, fiecare are propriile temeri.

”Nu avem prietenie, suntem doi oameni care ne respectăm. Am avut încredere unul în altul. Am intrat într-o zonă de campanie şi normal că fiecare dintre noi avem temerile noastre. Repet: eu sunt mai imun, pentru că am luat microbii ăştia de foarte mult timp şi organismul meu a început să reacţioneze şi are anticorpii necesari la cei din jur”, a adăugat Ciolacu.