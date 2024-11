Ce conține, de fapt, ciocolata Africana, un produs popular în România?

Ciocolata Africana, unul dintre cele mai cumpărate dulciuri din România, a intrat recent în vizorul ANPC.

Lista ingredientelor, făcută publică de Protecția Consumatorilor, dezvăluie ce consumăm cu adevărat.

Ingredientele din ciocolata Africana

Varianta cu lapte:

Zahăr

grăsimi vegetale (palmier, shea)

zer praf (din lapte)

cacao cu conținut redus de grăsime (8%)

emulsifianți (lecitine din soia, E476)

lapte praf degresat (1%)

și aromă

Produsul poate conține urme de arahide și fructe cu coajă lemnoasă.

Sortimentele speciale:

Cu arahide : Zahăr, arahide (18%), grăsimi vegetale, zer praf, cacao, emulsificatori (lecitine din soia și floarea-soarelui), lapte praf degresat (0,8%) și aromă.

: Zahăr, arahide (18%), grăsimi vegetale, zer praf, cacao, emulsificatori (lecitine din soia și floarea-soarelui), lapte praf degresat (0,8%) și aromă. Cu arahide și stafide: Zahăr, arahide (7%), stafide (10%), grăsimi vegetale, zer praf, cacao, emulsificatori, lapte praf degresat (0,8%) și aromă.

Toate sortimentele conțin minimum 8% substanță uscată de cacao.

Cine produce ciocolata Africana?

Africana este produsă de gigantul Mondelēz International, lider global în industria alimentară. Compania, care mai deține branduri celebre precum Milka, Toblerone și Oreo, a raportat în 2023 venituri de 36 de miliarde de dolari.

„Producem și vindem și gumă și bomboane, precum și diverse brânzeturi și produse alimentare și băuturi sub formă de pudră pe anumite piețe. Avem operațiuni în peste 80 de țări și angajăm aproximativ 91.000 de angajați diverși și talentați în făbricile noastre, birourile, unitățile de cercetare și dezvoltare și activitățile de distribuție din întreaga lume”, transmit producătorii Africana.

Beneficiile ciocolatei

Ciocolata este adesea criticată pentru conținutul ridicat de grăsimi și zahăr, fiind asociată cu acnee, obezitate, hipertensiune, boli coronariene și diabet.

Totuși, o revizuire publicată în Netherlands Journal of Medicine arată că ciocolata conține compuși fenolici activi, schimbând percepția asupra acesteia și stimulând cercetările despre efectele asupra îmbătrânirii, stresului oxidativ, tensiunii arteriale și aterosclerozei.

Cu cât conținutul de cacao este mai ridicat, precum în ciocolata neagră, cu atât beneficiile sunt mai numeroase. Totuși, eticheta trebuie verificată pentru zahăr și grăsimi.

Beneficii posibile ale ciocolatei:

reducerea colesterolului

prevenirea declinului cognitiv

scăderea riscului de probleme cardiovasculare

Beneficiile sunt bazate pe studii izolate, fiind necesare cercetări suplimentare.

Colesterol

Un studiu din The Journal of Nutrition sugerează că ciocolata cu steroli vegetali și flavanoli poate scădea colesterolul LDL și îmbunătăți tensiunea.

Funcția cognitivă

Cercetătorii de la Harvard afirmă că două cești de ciocolată caldă pe zi pot îmbunătăți fluxul sangvin cerebral, reducând declinul memoriei la vârstnici.

Un extract de cacao, lavado, poate încetini simptomele Alzheimer, iar consumul săptămânal de ciocolată poate susține funcția cognitivă.

Bolile de inimă

Un studiu din The BMJ arată că un consum mai mare de ciocolată poate reduce riscul de boli cardiovasculare cu o treime.

Accident vascular cerebral

Conform unui studiu canadian, consumul moderat de ciocolată reduce riscul de AVC cu 22%, iar decesul din cauza acestuia cu 46%.

Dezvoltarea fetală

Un studiu din 2016 indică faptul că 30 g de ciocolată zilnic în sarcină pot sprijini creșterea și dezvoltarea fătului.

Performanța atletică

Cercetările din The Journal of the International Society of Sports Nutrition sugerează că ciocolata neagră poate crește disponibilitatea de oxigen și distanța parcursă la efort, datorită flavonolilor care eliberează oxid nitric.