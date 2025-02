Întrebat, în emisiunea „Insider Politic” de la Prima TV, cum interpretează mesajele lui Elon Musk de susținere a lui Călin Georgescu, Emil Hurezeanu a spus:

Moderatorul emisiunii l-a contrazis pe ministrul de Externe, argumentând că Elon Musk nu poate fi considerat o simplă persoană privată, având în vedere că are acces în Biroul Oval de la Casa Albă și, în unele ocazii, este însoțit chiar de copiii săi.

”Absolut. Este un personaj, cum am spus, înainte de a fi o persoană privată, fără o funcţie politică, este un personaj puternic şi foarte influent. Şi aici trebuie să ne găsim resursele de apărare, de explicare, de punere în context”, a spus Hurezeanu.

Oficialul consideră că mesajele lui Elon Musk constituie o formă de interferență în politica internă a unui alt stat. În același timp, Emil Hurezeanu, fost jurnalist la Radio Europa Liberă în anii ’80, la München, se declară surprins de faptul că poziționarea lui miliardarului american este susținută de jurnaliști cu experiență din Germania.

”Este o formă de amestec în alegerile interne ale unui alt stat. Am fost mirat să văd că există jurnalişti de primă mână în Germania care gândesc cam la fel ca Elon Musk.

Ministrul de Externe a fost întrebat, de asemenea, dacă a resimțit presiuni din partea Administrației SUA pentru a permite candidatura lui Georgescu la alegerile prezidențiale din mai, așa cum a relatat publicația Bloomberg.

”Am văzut şi eu acest articol şi am răspuns imediat şi printr-un comunicat personal, şi printr-un interviu dat la Financial Times, şi prin comunicatul oficial al Ministerului de Externe, că atât cât ştiu – şi ştiu prin forţa lucrurilor ce s-a întâmplat la München, pentru că am fost interlocutorul român al acestor demnitari americani – nu, n-am avut cunoştinţă de presiuni propriu-zise, explicite, ale unor oficiali americani care sugerau favoruri sau dorinţa ca un candidat, în cazul nostru Călin Georgescu, să-şi găsească alt curs”, a declarat el.