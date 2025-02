Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, a declarat că săptămâna trecută, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, a discutat cu mai mulți senatori republicani și democrați care l-au asigurat că bazele militare americane din România ”se menţin şi chiar îşi vor spori importanţa”.

La aceste conversații a participat și Keith Kellogg, emisarul special al SUA pentru Ucraina. De asemenea, oficialii americani i-au comunicat ministrului român că importanța Flancului Estic al NATO ”rămâne intactă şi chiar va creşte”.

În cadrul emisiunii Insider politic, difuzată sâmbătă pe Prima TV, ministrul Hurezeanu a fost întrebat dacă scutul de la Deveselu ar putea fi folosit ca monedă de negociere între SUA și Rusia.

”Americanii cu care am stat de vorbă, senatori – republicani şi democraţi… Rubio (secretarul de stat al SUA, echivalentul ministrului de Externe – n.r.) nu a făcut parte din seria la care am avut acces. El a avut discuţii cu ministrul de Externe turc, foarte puţine bilaterale şi a plecat repede. Dar Kellogg (emisarul SUA pentru Ucraina – n.r.) a fost unul dintre primii mei interlocutori. Am stat cam o jumătate de oră de vorbă cu dânsul.

Erau şi mai mulţi senatori de faţă, şi republicani, apropiaţi de Trump îndeosebi, cum e senatorul Hoyer, care joacă de decenii un rol important în relaţiile Americii cu Estul Europei. Şi el a spus: „Importanţa Flancului Estic pentru securitatea regională şi americană rămâne intactă şi chiar va creşte”.

Iar la întrebarea mea, care era şi o formă a dorinţei: „Bazele noastre, bazele voastre din România se menţin?”. Răspunsul lui a fost: „Se menţin şi chiar îşi vor spori importanţa”, a detaliat ministrul Hurezeanu.