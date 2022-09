Părintele Visarion Alexa de la „Biserica Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Militari se află în centrul unui scandal de proporţii după ce o enoriaşă l-a acuzat de agresiune sexuală. Au apărut o serie de detalii incredibile în cazul femeii agresate sexual de preotul Visarion Alexa. Acesta a fost zilele trecute reținut de poliție și pus sub control judiciar. Mai mult, el nu mai are voie să slujească și nici să se apropie la mai puțin de 300 de metri de victima sa. Șocant ce i s-a întâmplat femeii de 37 de ani înainte de agresiunea de la spovedanie, în urma apariției unor stenograme din dosar.

Răsturnare de situație în scandal. Cine este femeia agresată de preotul Visarion Alexa? Au apărut detalii șocante din dosar

Dezvăluiri teribile din ancheta lui Visarion Alexa, acuzat de agresiune sexuală, au fost făcute publice recent. Astfel, femeia care a depus plângere pe numele lui suferea din dragoste și a crezut că preotul o va ajuta. Cei doi se cunoșteau de mai mulți ani. Ea ajunsese să îi trimită acestuia mesaje non-stop.

Incidentul teribil a avut loc acum câteva luni, chiar în timpul spovedaniei, iar preotul şi-a recunoscut fapta, ceea ce a produs un şoc imens printre enoriaşi, dar şi printre prietenii duhovnicului, care ştiau că părintele are o familie fericită, o soţie pe care o iubeşte şi patru copii.

„Fiind audiat în calitate de suspect, Alexa Visarion a recunoscut că, ulterior spovedaniei, a îmbrățișat-o pe persoana vătămată. (…) Tricoul persoanei vătămate s-a ridicat, moment în care i-a atins pielea în zona lombară, a mângâiat-o pe spate, pe sub tricou, a arătat că i-a palpat sânul, apăsând-o și că nu-și mai amintește dacă a sărutat-o pe ureche întrucât eram prea concentrat pe sânul ei“ (…) Ulterior, și-a introdus mâna pe sub bluză și i-a atins sânii, i-a forțat bata blugilor, a reușit să ajungă cu mâna în zona vaginului, sub lenjeria intimă”, potrivit unor surse judiciare, citate de România TV.

Numeroase persoane au fost audiate și au confirmat prietenia dintre cei doi. Enoriașii spun că preotul obișnuia să-i îmbrățișeze pe cei care erau în suferință pentru a-i consola, însă fără ca gesturile să aibă conotații sexuale. Patriarhia face o anchetă separată în legătură cu acuzațiile care i se aduc preotului.

Dialogul dintre Visarion Alexa şi enoriaşă

Mai jos prezentăm stenogramele discuției dintre preot și femeia care a venit cu acuzații.

Preot: Ți-a fost rău?

Victimă: Cum adică?

Preot: Păi am simțit că te-ai relaxat un pic. Erai tare stresată cu povestea ta.

Victimă: Păi și asta credeți că am nevoie? Mai ales că dumneavoastră m-ați atins în zona intimă. Mi-ați atins vaginul. Asta produce detensionare (…)

Preot: Te deranjează că te-am atins? (…)

Victima: Ca și preot m-ați atins sau ca prieten?

Preot: Ca prieten…

Victima: Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt?

Preot: Nu te stresa, sfânt e tot universul, e făcut de Dumnezeu. (…)

Victima: Vreau să știu treaba cu dicționarul… Și explicațiile. Corpul meu s-a simțit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdomen, pe sâni, în partea intimă…

Preot: (…) E un gest de afecțiune, nu inventar.

Victima: E un gest de afecțiune din partea dumneavoastră că v-ați bucurat mai mult de atingeri mai ales că eu încercam să vă opresc și repetam că nu e voie. Corpul meu fiind inert, mai ales că sunteți preot și totul a avut loc într-un lăcaș sfânt. Și m-ați și împărtășit.

Preot: (…) Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna. Răzbunarea rănește și pe alții, dar mai ales pe tine.

Cine este femeia care îl acuză pe părintele Visarion Alexa de agresiune

Enoriașa de 37 de ani a declarat că presupusa agresiune ar fi avut loc în luna aprilie, chiar în timpul spovedaniei, atunci când femeia încerca să își găsească alinarea sufletului. Aceasta frecventa de mai bine de 2 ani „Biserica Pogorârea Sfântului Duh”, unde cunoscutul părinte Visarion Alexa slujește de foarte mulți ani.

Cuvintele frumoase, dar și povețele înțelepte ale preotului au determinat-o pe femeie să îl aleagă pe Visarion Alexa să îi devină duhovnic, mai ales că trecea printr-o perioadă extrem de grea. Cu timpul, relaţia duhovnicească a fost dublată de o relaţie de prietenie, ar cei doi comunicau non-stop prin mesaje.

În urmă cu o lună, femeia în vârstă de 37 de ani a mers la Poliţie şi a depus o plângere împotriva părintelui Visarion Alexa. Tânăra le-a povestit poliţiştilor că, în timpul unei spovedanii, părintele ar fi încercat să o agreseze.