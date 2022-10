Ies la iveală noi detalii din scandalul legat de cazul părintelui Visarion. Vecinele preotului au făcut recent niște declarații surprinzătoare. Se pare că acesta ar fi primit chiar și o casă de la una dintre enoriașele sale. Iată ce spun vecinii preotului.

„Știu că are de-a face cu femei și mai tinere, și mai bătrâne. Pe cele bătrâne le îngrijește și pe cele tinere … Pe cele în vârstă, veneau la spovedanie și nu au pe nimeni, și își ia angajamentul să le îngrijească contra spațiului pe care îl au la finalul vieții.

E într-un bloc o doamnă care vine mereu la dânsa soacra, le trimite în pelerinaje, are grijă de ele. Are mai multe bătrâne de care are grijă. L-am văzut venind, ducându-le la doctor, cu mașina circula pe aici prin zonă”, spune o vecină a preotului Visarion Alexa, potrivit Acces Direct.

Preotul a invitat o tânără de 18 ani la spovedanie

Aceeași vecină a mărturisit că preotul a invitat o tânără în vârsta de 18 ani să meargă la spovedanie, dar mama ei nu a lăsat-o.

„Mama ei i-a interzis să mai vină la spovedanie. O invita să mai meargă pe acolo, să stea de vorbă. I-a povestit mamei și nu a mai lăsat-o”, a spus femeia.

O altă vecină a preotului a mărturisit că acesta ar fi vrut să deschidă în acel apartament primit de la o enoriașă un studio muzical pentru fiica lui.

„Voia să deschidă în apartament studio muzical fata. Apartamentul a fost al unei doamne care a decedat în urmă cu vreo patru sau cinci ani. I-a lăsat apartamentul moștenire. Nu a locuit acolo părintele. Numai a zugrăvit, a făcut curățenie”, a povestit femeia la Acces Direct.

Scandalul continuă! A apărut o altă victimă

O altă victimă a povestit, sub protecția anonimatului, că ar fi fost agresată de către părintele Visarion acum 10 ani.

Victima a depus o plângere împotriva acestuia, cu zece ani în urmă. Preotul ar fi avut o tehnică mai neobișnuită de seducție. Femeia agresată a declarat că acesta îi trimitea ursuleți cu inimioare.

În urma acestor dezvăluiri, numărul de femei abuzate și hărțuite de Visarion Alexa a devenit mult mai mare decât se credea până acum. Potrivit unor declarații, prima victimă care a fost agresată de către părinte a depus o plângere la poliție împotriva acestuia acum zece ani.