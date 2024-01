Jurnalistul Robert Turcescu a deschis discuția printr-o scurtă analiză și cu o întrebare către public. El a întrebat care este cel mai mare influencer din România. Dan Andronic a precizat că discuția ar fi mult mai productivă dacă s-ar face diferența pe categorii.

Victor Ciutacu consideră că cel mai mare influencer din România, din punct de vedere comercial, este Adelina Pestrițu.

„Dacă e din punct de vedere comercial, și după numărul de abonați pe care îi are, falși sau nu, contează mai puțin deja, că ăștia pun botul la orice, e Adelina Pestițu. Și am închis discuția. Care are vreo două milioane”, a precizat Victor Ciutacu.