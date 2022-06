Dintotdeauna, viața personală, afacerile și averea magnantului Donald Trump s-au aflat sub lupă. Cu trei mariaje la activ, cinci copii și opt nepoți, dar și cu o avere fabuloasă, Donald Trump rămâne în atenția presei. Iată cum stă, din punct de vedere financiar, o parte din familia fostului președinte american.

Donald Trump a fost căsătorit cu trei femei și are cinci copii, a trecut prin divorțuri costisitoare și un mandat de patru ani la Casa Albă, toate ducând la scăderea averii sale.

Iată cu ce avere se mândresc azi membrii familiei Trump.

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, avere de 50 de milioane de dolari

Fosta primă doamnă a SUA, Melania Trump, își concentrează energia pentru a ajuta copiii din sistemul de plasament prin intermediul organizației sale de caritate ”Be Best”. Melania a început ca model la vârsta de 16 ani, iar în prezent în portofoliul său de afaceri se află o linie de bijuterii și una de îngrijire a pielii. Se pare însă că aceste afaceri i-au adus doar între 15.000-50.000 dolari. Dar a treia soție a lui Donald Trump are, conform unor estimări, o avere de 50 de milioane de dolari.

Tiffany Trump, „copilul uitat”, avere de 10 milioane de dolari

Fiica lui Donald cu a doua sa soție, Marla Maples, este adesea privită drept ”copilul uitat” al lui Trump. Mama lui Tiffany a primit puțin din averea lui Donald în acordul de divorț (se pare că undeva între 1 milion și 5 milioane dolari). Tiffany a crescut în California, în timp ce restul fraților au rămas aproape de tatăl lor, pe coasta de est a Statelor Unite. Averea sa a fost evaluată undeva între 600.000 dolari și 10 milioane dolari.

Dar averea lui Tiffany ar putea crește. Ea urmează să se căsătorească cu Michael Boulos, un om de afaceri libanezo-nigerian, moștenitorul unei averi de miliarde de dolari.

Mezinul lui Trump, Barron, moștenitorul a 80 milioane de dolari

Când Melania a devenit prima doamnă a SUA, în 2017, nu s-a mutat la Casa Albă, preferând să rămână în New York, pentru ca fiul său cu Donald, Barron Trump, să termine școala. Potrivit cărții ”The Art of Her Deal”, Melania a renunțat să se mute la Washington deoarece își renegocia contractul prenupțial pentru a se asigura că singurul ei fiu cu Donald va avea dreptul la o parte mai echitabilă din averea tatălui. Se pare că Barron ar putea moșteni 80 de milioane de dolari.

Ivana, prima doamnă Trump – 100 de milioane de dolari

Fostă manechin, Ivana Zelníčková s-a căsătorit cu Donald în 1977, iar divorțul lor a fost finalizat în 1992. Fosta doamnă Trump a obținut 14 milioane de dolari în urma acordului, plus conacul din Connecticut și un apartament din Trump Tower, potrivit The New York Times. Ivana a făcut bani vânzând îmbrăcăminte, produse de înfrumusețare și cărți. De atunci, s-a mai căsătorit de trei ori. Astăzi, ea are o avere estimată la 100 de milioane de dolari.

Donald Trump Jr. , avere de 300 de milioane de dolari

Donald Trump Jr. a preluat conducerea Organizației Trump când tatăl său a devenit președinte, iar sora sa, Ivanka, i s-a alăturat la Casa Albă pentru a-și asuma un rol de consilier. Donald Jr., la fel ca ceilalți doi frați ai săi, deținea 7,5% din pachetul de acțiuni de la Trump International Hotel din Washington DC, în valoare de 15 milioane dolari, când a fost vândut, la începutul anului 2022. În 2019, Forbes a estimat că are o avere de 25 milioane dolari, dar alte publicații au raportat că are o avere de până la 300 de milioane de dolari.

Ivanka Trump – 300 de milioane de dolari. Împreună cu soțul- 800 milioane

Ivanka și soțul ei, Jared Kushner, au fost obligați să-și dezvăluie veniturile din companiile lor, de peste 130 milioane de dolari, când au început să lucreze pentru guvern, fiind consilieri ai președintelui Trump. Cuplul are o avere de 800 de milioane de dolari, dar averea netă a lui Ivanka este estimată la 300 milioane dolari. Ivanka a deținut funcția de vicepreședinte executiv al Organizației Trump, dar a renunțat, pentru a evita conflictul de interese în timp ce era consilier la Casa Albă.

Donald Trump a ajuns la 3 miliarde de dolari și datorită Truth Social

Donald Trump a fost acuzat că și-ar fi umflat averea de-a lungul carierei și a campaniei pentru președinție. În 2015, echipa sa de campanie a susținut că averea lui Trump a crescut la 10 miliarde de dolari, când, de fapt, era estimată la 4,1 miliarde de dolari. În 2018, Trump declara că intrarea sa în politică îl va face să piardă între 2 și 3 miliarde de dolari. În 2020, averea sa a scăzut la 2,1 miliarde de dolari. Dar până în 2022 a crescut din nou la 3 miliarde de dolari, noua sa rețea de socializare, Truth Social, contribuind la această sumă cu 430 de milioane de dolari.