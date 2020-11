Mirela Vaida este extrem de cunoscută de pe micile ecrane, însă nu multă lume știe lucruri despre viața intimă a vedetei. Acum însă, a ieșit la iveală adevărul despre primul bărbat din viața sa. Cine a fost și de ce au decis cei doi să se despartă?

Se pare că în urmă cu 20 de ani, la vârsta majoratului, Mirela Vaida a avut o relație cu un bărbat celebru la vremea aceea în România. De altfel, acesta a și fost primul bărbat din viața frumoasei prezentatoare TV.

Povestea celor doi a început în anul 2002, anul în care Mirela Vaida se afla la începutul carierei sale muzicale. Atunci, prezentatoarea de la ”Acces Direct” l-a cunoscut pe Claudiu Popescu, fondatorul unei cunoscute trupe din acea perioadă întitulată „No Name”.

La acea vreme, Mirela Vaida își punea speranța într-o carieră muzicală și nicidecum nu avea în minte să intre în lumea televiziunii. Vedeta a și reușit ce și-a propus și a devenit cunoscută datorită melodiilor pe care le lansa în trupa „D’or”.

Din păcate însă, după doar un an de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

„Pentru viitorii ei fani, avem o veste buna: Mirela este singura. Din februarie s-a despartit de iubitul ei, Claudiu de la «No Name»”, nota presa in anul 2003, potrivit Libertatea.ro.

Ea a rămas, el a plecat

Despărțirea a dus la o răsturnare completă de situație. La scurt timp după ce s-au separat, Mirela Vaida și-a făcut debutul în lumea televiziunii, în timp ce fostul ei iubit, Claudiu Popescu, s-a retras din lumea mondenă, după ce trupa „No Name” a dispărut.

Câțiva ani mai târziu, vedeta de la ”Acces Direct” și-a refăcut viața, iar recent, ea și soțul ei au împlinit 11 ani de căsnicie, moment marcat în familie cu un prânz românesc ”ca la mama acasă”.

“Împlinim 11 ani de căsnicie. A plecat familionul în oraş, la cumpărături! Eu am rămas să sărbătoresc cum ştiu mai bine: la cratiţă!! Aşa că vă aştept la masă: supa de fasole verde, supă de găluşte, tocăniţă de cartofi cu afumătură, orez cu pui şi ciuperci!! Hai, la mulţi ani! Tocmai mi-am pus un pahar de vin alb cu 3 cuburi de gheaţă! Vă pup!”, a fost mesajul prezentatoare de la ”Acces Direct”.

Mirela Vaida se poate declara o femeie împlinită și iubită în același timp. Soțul prezentatoarei TV i-a făcut o surpriză foarte frumoasă și i-a cumpărat un set de bijuterii și un parfum, dovadă că relația dintre cei doi este într-adevăr una plină de iubire.

„Fiecare trebuie să lase de la el. Nu există compatibilitate 100%, poate în cazurile rare, fiecare are programul, ritmul, nervii lui, oboseala, nevoile. Noi am învăţat să ne simţim. Am fost cinci ani prieteni înainte de căsnicie. Cumva, după 15 ani împreună, nu mai e nimic care să ne surprindă unul la celălalt. Am ajuns să ne cunoaştem, să ne simţim, să ne lăsăm în pace când avem nevoie de spaţiu, să ne sprijinim când avem nevoie unul de altul”, spunea ea.