Mirela Vaida a dat marea lovitură! Vedeta a făcut totul public. Doar așa poți rezista

Mirela Vaida rupe toate audiențele în două. Vedeta celor de la Antena 1 se află în fiecare zi în top și își spulberă concurența. Acces Direct este mereu pe primul loc, în intervalul său orar. Mai nou, cei de la Antena 1 au decis să pătrundă și în weekend cu emisiunea.

Mirela Vaida a dat marea lovitură!

Ca o completare a succesului ei formidabil de pe micile ecrane, Mirela Vaida mai dă o nouă lovitură. Aceasta a fost inclusă de către Revista Capital în Top 100 femei de succes. Chiar vedeta a făcut totul public pe o rețea e socializare.

Extrem de încântată de această reușită, Mirela Vaida a dezvăluit cum a reușit să spulbere toate audiențele cu emisiunea Acces Direct. „Am fost inclusa de catre Revista Capital in “Top 100 femei de succes” editia 2020, la categoria “mass-media”! Sunt foarte onorata sa ma aflu in acest top, alaturi de personalitati feminine din Romania, care au facut, in domeniul lor de activitate, performanta!!

Dincolo de ceea ce se vede, in spatele rezultatelor stau o munca si o determinare uriasa, alaturi de o echipa care nu are voie sa oboseasca niciodata!! Pentru ca doar asa poti rezista emisiunilor in direct, zilnic, de aproape 16 ani!!! Va multumesc tuturor celor care mi-ati ramas aproape!! Multumesc, Revista Capital! 💖🙏🎉💪🏆 Va imbratisez! #mirelavaida #revistacapital #top100 #femeidesucces #2020 #work #performance #massmedia #leader”, a scris vedeta Antenei 1 pe o rețea de socializare.