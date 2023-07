Senatorul Cristian Chirteş, preşedintele Comisiei de control asupra activităţii SRI, a declarat după ce Parlamentul a luat act de demisia lui Eduard Hellvig din funcţia de director al SRI că serviciul de informații ”este astăzi o instituţie modernizată, democratică şi performantă datorită leadershipului său, în care echilibrul a fost reperul” şi îşi exprimă speranţa că parcursul democratic al SRI este unul ireversibil.

“În calitate de preşedinte al Comisiei de control, am primit vestea deciziei domnului Eduard Hellvig de a se retrage de la conducerea SRI de la domnia sa personal. Urmare a acestei decizii, astăzi, la propunerea Preşedintelui României, Klaus Iohannis, Parlamentul a lua act de demisia din funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii a domnului Eduard Hellvig şi a declarat vacantarea acestei funcţii, prin adoptarea unei hotărâri”, a spus preşedintele comisiei, într-un comunicat oficial.

Cristian Chirteş arată în cadrul comunicatului că ”în exercitarea atribuţiilor ce revin Comisiei de control, a putut constata concret cum Serviciul Român de Informaţii a evoluat, în mandatul directorului Eduard Hellvig, într-o instituţie consolidată pe valori democratice, a cărei activitate este realizată de profesionişti dedicaţi îndeplinirii misiunilor ce le revin şi care se desfăşoară, pe toate componentele, cu respectarea legilor şi în limitele responsabilităţilor atribuite de acestea”.

”Comisia de control apreciază eficienţa dovedită şi preocuparea constantă a SRI cu privire la informarea beneficiarilor legali, pentru probleme ce vizează competenţa acestora. Sunt probleme despre care, atunci când explodează în spaţiul public, aflăm de la autorităţi că aveau informări de la SRI în legătură cu acestea. De aceea, vreau să precizez că modul în care informările de la SRI sunt sau nu valorificate de către decidenţi în beneficiul cetăţeanului, ţine strict de voinţa sau de capacitatea acestora de a se implica”, afirmă Chirteţ.

Preşedintele comisiei SRI a mai afirmat că în mandatul său, Eduard Hellvig a fost audiat în Comisia parlamentară de două ori. ”La finalul primei întâlniri dintre membrii Comisiei şi directorul SRI, care a avut loc la scurt timp după preluarea mandatului de către Comisie în noua componenţă, am decis ca informarea Comisiei despre transformarea şi desprinderea SRI de practicile fostei Securităţi să fie dublată de o informare a societăţii şi a cetăţenilor în legătură cu funcţionarea şi activitatea SRI, aşa cum este constatată de către Comisie. În acest sens, am comunicat public aproape fiecare activitate de control realizată. Am convingerea că prin creşterea încrederii cetăţenilor în activitatea SRI, o instituţie fundamentală pentru funcţionarea statului de drept, cât şi în activitatea de control, democraţia noastră va fi mai puternică. A doua audiere a directorului SRI a avut ca temă riscurile de securitate pentru România, în contextul tensiunilor dintre Rusia şi Ucraina. La numai două zile după şedinţa Comisiei, prin declanşarea conflictului militar din Ucraina, s-au adeverit scenariile şi datele prezentate de conducerea SRI, ceea ce ne-a confirmat nu doar profesionalismul SRI, ci şi buna colaborare a Serviciului cu partenerii din UE, SUA şi NATO”, a completat Chirteș.

”Comisia de control salută implementarea cu succes a proiectelor REGIO şi CENTRIO, proiecte care au reconfigurat complet Serviciul Român de Informaţii la nivel local şi central, în timpul mandatului lui Eduard Hellvig.

Comisia parlamentară s-a deplasat la toate sediile principale ale celor 11 Direcţii Regionale de Informaţii ale SRI, unde a audiat conducerea acestor unităţi cu privire la stadiul implementării programului REGIO. De asemenea, am fost la cele mai importante unităţi centrale ale SRI.

Comisia a constatat o abordare realistă şi pragmatică a problematicilor de securitate naţională la nivelul SRI şi o capacitate sporită de adaptare la provocările specifice pe care le gestionează fiecare unitate la nivel de regiune sau central.

Comisia parlamentară a primit toate rapoartele anuale ale SRI, inclusiv raportul de activitate al SRI pentru anul 2022. Primul lucru pe care l-am făcut în calitate de preşedinte al Comisiei a fost să prezint în plenul reunit al celor două Camere rapoartele de activitate ale SRI şi ale Comisiei de control din perioada 2015-2019, moment de la care acestea au devenit documente disponibile pentru public.

Comisia a transmis Birourilor reunite ale Parlamentului Rapoartele pentru 2020 şi 2021 şi urmează ca, în sesiunea parlamentară din toamnă, să dezbatem şi să întocmim şi rapoartele aferente anului 2022. Salut deschiderea conducerii SRI de a răspunde, fără întârziere, tuturor solicitărilor primite de la Comisia de control”, a transmis preşedintele comisiei.

Cristian Chirteş i-a mulţumit lui fostului șef SRI.

”SRI este astăzi o instituţie modernizată, democratică şi performantă datorită leadershipului său, în care echilibrul a fost reperul. Îmi exprim speranţa că parcursul democratic al SRI este unul ireversibil. Îi urez mult succes în continuare, domnului Eduard Hellvig! De asemenea, îi urez succes domnului general Răzvan Ionescu în funcţia de director interimar”, mai spune Chirteş în mesaj.