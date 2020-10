Chimia poate ajuta centrele urbane și rurale să devină mai performante, mai eficiente din punct de vedere al resurselor și mai rentabile. Sunt patru elemente critice generale ale oricărei comunități, care trebuie avute în vedere și gestionate sustenabil: managementul apelor potabile; infrastructura; managementul apelor uzate și dezinfectarea împotriva virușilor și agenților patogeni.

“Este o perioadă în care spiritul de comunitate și acțiunile intreprinse împreună pot contribui semnificativ la starea noastră de echilibru.Intenția noastră este să venim în sprijinul administrației publice cu pachete de produse complementare, care ușurează procesul de achiziții și susțin comunitățile locale. Ne dorim să trăim într-un mediu curat pe care să îl transmitem în condiții bune copiilor și nepoților noștri.

Ne dorim să creem produse eficiente pe care românii să le utilizeze cu încredere și mândrie, pentru că sunt produse la ei în țară de chimiștii și specialiști care și-au conectat viața cu industria chimică românească” a declarat Tivadar Runtag, CEO Chimcomplex.

Printre clienții companiei se regăsesc de 60 de ani numeroase primării municipale, orășenești și comunale. Produsele sunt manufacturate local cu tehnologii de înaltă performanță, sunt certificate, au o tradiție de zeci de ani, se livrează rapid și în cantități suficiente.

“Populația crește și efectele schimbărilor climatice devin evidente, dar apă curată rămâne esențială pentru viață. Prea mulți români încă nu au acces la apă potabilă sau adecvată pentru consum. În peste 55% din comunele în care există rețele de apă se înregistrează depășiri la ultimele analize ale DSP-urilor județene, conform unui studiu Recorder din luna mai a acestui an. Trebuie să ne asigurăm că sănătatea cetățenilor este în siguranță.

Chimcomplex este unicul producător în România al substanțelor active biocide pe bază de clor, hipoclorit de sodiu, clorură de var. Aceste produse sunt utilizate în procesul de tratare, dezinfecție și purificarea apei potabile pentru 100% din consumul total din România, dar și din Moldova, Bulgaria și parțial în Ucraina și Serbia.” a declarat Armand Spiru, Director Comercial Chimcomplex

Hipocloritul de sodiu 12,5% și clorul sunt utilizate în clorinarea apelor potabile, reziduale și a celor pentru piscine de peste 50 de ani. Utilizarea de substanțe biocide pentru clorinarea apelor reprezintă un pas semnificativ către atingerea obiectivelor generale de asigurare a unei alimentări continue cu apă potabilă curată a întregii populații fie că este din județ, oraș sau sat.

„Când viscolul și zăpada pun stăpânire pe România, când ninge neîncetat de mai multe ore, iar zăpada este viscolită de vântul care suflă în rafale traficul se desfășoară cu greutate și încep să apară drumurile blocate. Știm cu toții scenariul acesta, îl trăim anual. Combaterea poleiului și înzăpezirii se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici. Pentru temperaturi scăzute Chimcomplex produce și comercializează clorura de calciu sub formă de soluție 30% și sub formă de fulgi. Aceasta poate fi utilizată în scopul prevenirii înghețului, a înmuierii și topirii stratului de gheață, a combaterii poleiului, gheții și zăpezii de pe drumuri. Se poate salva astfel timp pierdut în trafic, resurse umane importante alocate pentru deszăpezire și protejează cetățenii de riscul unor accidentări. Suntem pregătiți pentru sezonul de iarnă cu materiale antiîngheț performante și în cantități suficiente pentru piața internă” a mai continuat Armand Spiru.

România are o populație de peste 22 de milioane de locuitori. Apele reziduale produse de populație și de sectorul industrial reprezintă o sursă de poluare care afectează calitatea apelor de suprafață, în care acestea se deversează. În multe cazuri râurile poluate reprezintă surse de apă potabilă pentru alte localități, iar în plus poluarea provoacă dezechilibre majore ale ecosistemelor acvatice. Epurarea apelor reziduale se poate face cu un produs local, fabricat pe platformele Chimcomplex și anume clorura ferică. La adăugare în apă, clorura ferică are acțiune complexă de coagulare și precipitare a impurităților și reținerea mirosurilor. Rezultatul constă în limpezirea apei și îmbunătățirea proprietăților organoleptice. Utilizarea de clorură ferică în stațiile de epurare reprezintă un pas semnificativ către atingerea obiectivelor generale de reducere a riscului la adresa sănătății umane și a mediului cauzat de tratarea necorespunzătoare a apelor de canal.

“Tratarea apelor reziduale orașenești și industriale din România se face în raport de 85% din total necesar național cu produsele noastre. Același lucru îl putem spune și despre tratarea apelor reziduale din Moldova și Bulgaria.” a adăugat Armand Spiru.

În contextul actual se pune mare accent pe prevenție și dezinfecție. Hipocloritul de sodiu soluție cu concentrație în clor activ de 1,25% este gata de folosit pentru lupta împotriva coronavirus. Eficacitatea anti-coronavirus a Hipocloritului 1,25% este confirmată de laboratorului J.S. Hamilton, certificat la nivel internațional. Acesta poate fi utilizat ca atare sau diluat la o concentrație de 0,5%, în condiții de siguranță, pentru dezinfecția generală a suprafețelor tari exterioare și interioare, prin ștergere sau pulverizare, în spații publice și private: secții de spital, cabinete medicale, grupuri sanitare, școli, grădinițe, universități, hoteluri, restaurante, bucătării, pensiuni, saloane de înfrumusețare, stadioane, teatre, mijloace de transport în comun, cât și în spații exterioare, cum sunt terasele, parcurile și amplasamentele publice, etc.

Produsul este recomandabil multor tipuri de materiale: ciment, mozaic, linoleum, gresie, faianță, ceramică, piatră, vopsea epoxidică.

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, specializat în produse și soluții care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a comunităților și industriilor.

Cu peste 60 de ani experiență, compania operează cel mai mare combinat chimic din România, având 2 platforme industriale la Borzești și Râmnicu Vâlcea (fostul Oltchim).

Comunicat de presă