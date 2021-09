Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Vica Blochina a vorbit despre zvonurile potrivit cărora va fi dată afară din casa în care locuiește, un apartament de lux din București, din cauza datoriilor acumulate la administrație.

În acest context, vedeta susține că nu se ascunde deloc, adăugând că are o problemă de ani de zile cu administrația. Potrivit acesteia, în momentul în care a cumpărat apartamentul, a preluat și o datorie despre care nu știa, iar penalitățile au crescut.

Totodată, ea susține că deși a încercat să se înțeleagă cu administratorii, a fost dată de cinci ori în judecată, iar suma pe care aceștia o cer este una fără precedent.

„Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă.