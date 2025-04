Marcel Boloș spune că aceste proiecte sunt destinate să deservească peste 44.000 de familii din mai multe localități ale țării și vor avea un impact semnificativ asupra calității vieții în comunitățile beneficiare. La evenimentul de semnare a actelor adiționale a fost prezent și ministrul Finanțelor, Tánczos Barna.

Marcel Boloș spune că proiectele contribuie la modernizarea infrastructurii energetice

Proiectele, deblocate după un blocaj de un an și jumătate, contribuie la modernizarea infrastructurii energetice și oferă o alternativă eficientă la metodele tradiționale de încălzire, cum ar fi utilizarea lemnelor. În plus, inițiativa are un rol esențial în evitarea pierderii a 600 de milioane de lei deja investiți din fonduri europene, precum și a penalităților aferente. În acest scop, ministerul a alocat peste 1,18 miliarde de lei pentru finalizarea acestor proiecte, care urmează să fie încheiate până cel târziu la sfârșitul anului 2026.

Datele furnizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene arată că cele 18 proiecte vor permite conectarea a 44.238 de gospodării la rețeaua de gaze naturale, iar 71.528 de persoane vor avea acces la această sursă de încălzire. De asemenea, vor fi realizați aproximativ 839,6 kilometri de rețea de transport și distribuție a gazelor naturale, sprijinind 44 de unități administrativ-teritoriale.

„Peste 44.000 de familii vor avea gaz în casă datorită faptului că am reuşit, după un an şi jumătate, să deblocăm aceste 18 proiecte esenţiale. Impactul lor va fi semnificativ pentru respectivele comunităţi: oamenii nu vor mai fi nevoiţi să-şi încălzească apartamentele cu lemne sau să îndure frigul iernilor grele. Există şi efecte financiare pozitive: evităm riscul de a pierde 600 de milioane de lei care deja au fost investiţi din fonduri europene şi penalităţi. Tocmai din acest motiv am alocat peste 1,18 miliarde de lei pentru a finanţa finalizarea acestor proiecte şi a veni în sprijinul oamenilor care trăiesc în aceste comunităţi, cu o soluţie mai bună decât încălzirea cu lemne”, a declarat Marcel Boloş, potrivit unui comunicat transmis de MIPE.

Finanțarea va fi asigurată din Fondul pentru Mediu

Inițial, aceste proiecte au fost finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul axei prioritare 8, care viza dezvoltarea sistemelor inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale. Conform regulilor europene, erau eligibile pentru decontare doar cheltuielile efectuate până la finalul anului 2023. Deși beneficiarii au solicitat etapizarea lucrărilor, proiectele nu au putut fi transferate în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027.

Soluția pentru continuarea și finalizarea acestor proiecte a fost reglementată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2025. Astfel, cele 18 proiecte au fost preluate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar finanțarea va fi asigurată din Fondul pentru Mediu, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Au fost implicate mai multe asociații

Actele adiționale au fost semnate de reprezentanții următoarelor unități administrativ-teritoriale: Comuna Șimian (județul Mehedinți), Comuna Coțofănești (județul Bacău), Comuna Remetea și Comuna Dănești (județul Harghita), Comuna Ozun (județul Covasna), orașul Murfatlar și Comuna Poarta Albă (județul Constanța), Comuna Nojorid (județul Bihor), Municipiul Brad, Comuna Crișcior, Comuna Baia de Criș și Comuna Baru (județul Hunedoara), Comuna Unirea (județul Călărași).

De asemenea, au fost implicate mai multe Asociații de Dezvoltare Intercomunitară (ADI): ADI Forest pentru comunele Ciceu, Siculeni, Racu (județul Harghita), ADI Gaz Sud Bihor pentru comunele Drăgănești, Buntești, Rieni, Lazuri de Beiuș, Pietroasa, ADI Transalpina Gaz pentru localitățile Jina, Poiana Sibiului, Tilișca și Rod (județul Sibiu), ADI Distribuție Gaze Naturale pentru comunele Slobozia, Malu și Vedea (județul Giurgiu), precum și ADI Gaz Valea Moldoviței pentru comunele Frumosu, Moldovița, Vatra Moldoviței și Vama (județul Suceava).