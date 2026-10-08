ChatGPT devine mult mai vizual odată cu GPT-6. Noua interfață aduce grafice interactive, hărți și instrumente personalizate

ChatGPT primește o schimbare importantă odată cu lansarea noului model GPT-6. OpenAI introduce o funcție numită Intelligent UI, prin care răspunsurile chatbotului nu vor mai fi bazate predominant pe text, ci vor putea include grafice interactive, diagrame, hărți, calculatoare și alte elemente cu care utilizatorii pot interacționa direct.

Noua interfață începe să fie lansată miercuri pentru utilizatorii Pro, Plus, Business și Enterprise din întreaga lume. Utilizatorii planurilor Free și Go vor primi funcția de joi.

OpenAI spune că multe dintre elementele vizuale introduse prin Intelligent UI vor fi interactive. În locul unor simple imagini inserate într-un răspuns, ChatGPT va putea genera instrumente adaptate exact întrebării utilizatorului.

Printre exemplele oferite de companie se numără butoane interactive, calculatoare create pentru o anumită sarcină, grafice care pot fi modificate și alte elemente asupra cărora utilizatorul poate interveni direct, transmite TechCrunch.

Aarush Selvan, manager de produs în cadrul OpenAI, a explicat că ChatGPT a fost până acum, în principal, o interfață bazată pe text. Compania consideră însă că acest format nu este întotdeauna cel mai potrivit atunci când utilizatorii încearcă să rezolve o problemă concretă.

„ChatGPT a fost predominant o interfață bazată pe text”, a spus Selvan, explicând că OpenAI vrea să-i ajute pe utilizatori „să rezolve lucruri, de la activități de zi cu zi, precum planificarea unei rețete sau a unei călătorii, până la încercarea de a învăța ceva, iar cele mai utile răspunsuri nu sunt doar text”.

OpenAI a prezentat jurnaliștilor câteva exemple privind modul în care funcționează Intelligent UI. Una dintre demonstrații a pornit de la situația unui student care încearcă să înțeleagă modul în care funcționează aripa unui avion.

Selvan i-a cerut ChatGPT să explice modul în care o aripă generează portanță. Chatbotul a creat rapid mai multe diagrame și elemente vizuale menite să explice mecanismul care permite unui avion să se mențină în aer.

Ideea este ca astfel de explicații să nu mai depindă exclusiv de paragrafe de text. OpenAI susține că principalul obiectiv al noii interfețe este să facă mai ușoară învățarea unor subiecte complexe.

Compania a prezentat și alte exemple. ChatGPT poate introduce elemente vizuale într-o rețetă, poate genera o diagramă pentru explicarea mecanismelor unei biciclete sau poate crea o hartă pentru planificarea unei excursii de mai multe zile.

Intelligent UI poate fi folosită și pentru sarcini financiare. Un alt exemplu prezentat de OpenAI a fost un calculator personalizat pentru economii, generat în funcție de ceea ce încearcă utilizatorul să afle.

Schimbarea înseamnă că interfața unei conversații nu va mai fi neapărat aceeași de fiecare dată. ChatGPT va putea genera elementele pe care le consideră potrivite pentru problema discutată.

Pentru o întrebare ar putea fi mai util un grafic, pentru alta o hartă, iar într-o altă situație chatbotul ar putea crea un calculator sau o diagramă interactivă.

Aceste elemente vor fi integrate direct în conversație, astfel încât utilizatorul să poată lucra cu ele fără să părăsească ChatGPT.

Noua abordare ar putea face serviciul mai accesibil inclusiv pentru persoanele care preferă explicațiile vizuale în locul unor răspunsuri lungi bazate exclusiv pe text.

OpenAI nu intenționează însă să transforme toate conversațiile în răspunsuri dominate de grafice și imagini.

Intelligent UI va putea fi personalizată. La fel ca în cazul altor opțiuni care țin de personalitatea și modul de răspuns al ChatGPT, utilizatorii care nu doresc atât de multe elemente vizuale vor putea reduce frecvența acestora.

Lansarea funcției este legată de introducerea GPT-6. Intelligent UI începe să fie disponibilă la nivel global miercuri pentru utilizatorii ChatGPT Pro, Plus, Business și Enterprise.

Utilizatorii planurilor gratuite și ai abonamentului Go vor primi acces începând de joi.