Detalii de ultimă oră cu privire la centrala nucleară Zaporojie, considerată, pe bună dreptate, cel mai fierbinte punct al Europei în acest moment.

Potrivit unui anunţ făcut miercuri, 7 septembrie, de către inspectorul șef pentru securitatea nucleară din Ucraina, autoritățile de la Kiev analizează foarte serios posibilitatea închiderii centralei nucleare aflate în sudul ţării, scriu jurnaliştii americani de la CNN.

Oleh Korikov, inspectorul șef de stat pentru securitatea nucleară și radiologică din Ucraina, spune că ţara sa ia în considerare închiderea centralei nucleare Zaporojie din cauza deteriorării situației de securitate.

„Dacă apar condiții care necesită închiderea, centrala și unitatea de putere nr. 6 vor fi închise.

Deteriorarea continuă a situației, lipsa prelungită a alimentării cu energie electrică de la o sursă externă de electricitate ne vor forța să desfășurăm generatoare diesel de rezervă, și este extrem de dificil de făcut aprovizionarea cu motorină în timpul războiului”, a precizat inspectorul şef de stat Oleh Korikov.

Potrivit expertului ucrainean, menținerea în funcțiune a generatoarelor diesel nu este posibilă, fiind nevoie de patru rezervoare uriaşe de motorină în fiecare zi, iar în cazul care se rămâne fără motorină, s-ar putea ajunge rapid la un accident nuclear.

„Este nevoie de patru rezervoare uriașe de motorină pe zi.

Potențial, ne putem trezi în situația de a nu mai avea motorină; aceasta poate da naștere unui accident, care să afecteze zona activă a reactoarelor și să elibereze produse radioactive în mediul înconjurător.

Aceasta nu va afecta doar teritoriul Ucrainei, ci va produce și efecte transfrontaliere”, a mai explicat Korikov.

La acest moment, centrala nucleară Zaporojie „generează electricitate și o folosește pentru propriile nevoi” printr-un proces numit „islanding”.

Aşadar, cu toate că este deconectată de la o rețea electrică, cea mai mare centrală nucleară din Europa își folosește propria energie pentru a alimenta sistemele de răcire, a adăugat Oleh Korikov.

Potrivit raportului AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică), este „nevoie urgentă” de măsuri provizorii pentru a preveni un accident nuclear la centrala nucleară Zaporojie.

„Este pentru prima dată când are loc un conflict militar în mijlocul facilităților unui mare program nuclear de energie. Un accident nuclear poate avea efecte grave în interiorul țării și în afara granițelor acesteia. (…)

Până la încheierea conflictului și restabilirea condițiilor stabile, este nevoie urgentă de măsuri provizorii pentru prevenirea unui accident nuclear rezultat din daune fizice cauzate de mijloace militare.

Acest lucru poate fi realizat prin înființarea imediată a unei zone de siguranță și protecție a securității nucleare”, se arată în documentul prezentat marţi, 6 septembrie.

🚨 New IAEA report on the nuclear safety, security and safeguards situation in #Ukraine.

Includes findings from our ongoing Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.

📑 https://t.co/Qy45ajMcxE pic.twitter.com/BnrxBscYSS

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 6, 2022