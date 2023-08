Guvernul a anunțat, sâmbătă seara, că premierul Marcel Ciolacu va participa la celula de criză constituită la MAI.

Peste 3.000 de persoane au fost evacuate în urma exploziei de la stația GPL de la Crevedia.

Șapte oameni au fost răniți, dintre care patru sunt în stare critică, intubați. O persoană a decedat.

La locul exploziei intervin 14 autospeciale de stingere, o autospecială cu roboți, o autospecială de stingere cu pulbere și azot, o autoscară, o punct medical avansat, 7 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SMURD cu medic, un echipaj CBRN de la ISU București – Ilfov. Intervin și 6 autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport victime multiple, 11 ambulanțe SMURD , două puncte medicale avansate de la ISU Dâmbovița și trei autospeciale de stingere de la ISU Prahova.

Un număr de 12 spitale din Capitală sunt pregătite să primească pacienţii răniţi în urma exploziilor care au avut loc la staţia GPL din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, a informat Ministerul Sănătăţii.

„Conducerea Ministerului Sănătăţii este în legătură permanentă cu toţi managerii de spitale din Bucureşti. 12 spitale din Capitală sunt deja pregătite să primească pacienţi”, afirmă sursa citată.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat sâmbătă seară că circa 26 de pompieri au fost răniţi în urma unei a doua explozii care a avut loc la staţia GPL din Crevedia, judeţul Dâmboviţa, unul dintre ei fiind în stare gravă.

„Au fost 26 de pompieri până la acest moment, poate că mai sunt încă doi-trei, vor veni rapoartele de la spitale, unul singur intubat. (…) După care, au fost şapte răniţi când au ajuns echipajele SMURD şi ambulanţele, din care trei intubaţi la faţa locului şi alţii care au fost duşi la spitale, intubaţi la spitale. Plus un pacient care a făcut infarct aici şi a fost resuscitat de ambulanţă şi din nou a intrat în stop cardiac, din păcate. Nu este pacient ars. După ce se lichidează incendiul, pompierii vor căuta toată zona. (…) La acest moment, nu am fost anunţaţi de persoane care nu ştim unde sunt. Se va evalua din nou la lichidarea incendiului şi când zona este în siguranţă, va fi căutată metru cu metru să vadă dacă este ceva care a scăpat. Sunt trei cisterne acolo, din ce zic colegii de la pompieri. Mai este una cu risc de explozie. Din cauza asta, am evacuat zona şi s-a luat decizia să se îndepărteze lumea la peste 700 de metri de incendiu”, a spus Raed Arafat.