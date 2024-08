Cele mai sănătoase condimente pe care trebuie le ai în cămară

Cele mai sănătoase condimente pe care trebuie le ai în cămară. Toată lumea folosește frecvent condimente pe care le adaugă in diverse preparate pentru a le spori aroma și textura.

Fără doar și poate, condimentele adaugă savoare oricărui preparat. De asemenea, pot adăuga valoare nutritivă, inclusiv vitamine, minerale, grăsimi sănătoase și proteine. Din păcate, multe condimente populare au adaos de zahăr, sare și alte ingrediente care pot dăuna sănătății dacă sunt consumate în exces.

Acesta este motivul pentru care este important să limitați aportul de condimente nesănătoase și să acordați prioritate produselor realizate cu ingrediente nutritive, scrie Health.com. Iată ce nu ar trebui să vă lipsească din cămară:

Ulei de măsline

Uleiul de măsline este un condiment popular în Europa. De fapt, este una dintre cele mai sănătoase grăsimi, oferind grăsimi mononesaturate sănătoase pentru inimă și antioxidanți puternici polifenoli. Consumul de ulei de măsline a fost asociat cu mai multe beneficii, cum ar fi riscul redus de boli de inimă și diabet de tip 2.

Salsa

Salsa este un termen umbrelă pentru sosurile folosite pe post de condimente în bucătăria tradițională mexicană. Ele pot fi făcute cu legume proaspete, ierburi și fructe și oferă nutrienți esențiali, cum ar fi vitamine, minerale și fibre.

De exemplu, pico de gallo este salsa făcută cu un amestec aromat de roșii tocate, ceapă, ardei și suc de lămâie, care poate fi folosit pentru mâncăruri precum burritos și tacos. Pico de gallo este o sursă bună de vitamina C, o jumătate de cană porție oferind 12,95 miligrame (mg), sau 14% din necesarul zilnic. Vitamina C are efecte puternice de protecție celulară și este esențială pentru producția de colagen și funcția imunitară.

Muștar

Dacă sunteți în căutarea unui condiment cu conținut scăzut de calorii și hrănitor, încercați muștarul. Cu doar 10 calorii pe linguriță (linguriță), muștarul poate fi folosit în locul maionezei.

Semințele de muștar sunt bogate în substanțe care promovează sănătatea, cum ar fi carotenoidele și compușii fenolici, care pot ajuta la protejarea împotriva daunelor celulare și la reglarea inflamației.

Hummus

Hummus este o pastă din năut, tahini, suc de lămâie și ulei de măsline. Nautul este o sursă excelenta de proteine si fibre vegetale, în timp ce tahini si uleiul de masline furnizeaza grasimi mononesaturate sănaăoase pentru inimă.

O jumătate de cană porție de hummus conține 9,5 grame (g) proteine și 6,75 g de fibre, nutrienți care ajută la încetinirea digestiei și stimulează eliberarea hormonilor de sațietate. Asociați hummus-ul cu alimente bogate în fibre, cum ar fi legumele feliate.

Guacamole

Avocado, ingredientul principal in guacamole, este bogat în fibre, acid folic, vitamina C, potasiu și câțiva alți nutrienți care sunt esențiali pentru sănătate. Preparați guacamole de casă aromat și hrănitor amestecând piure de avocado cu ceapă și roșii tăiate cubulețe, coriandru tocat și un strop de suc proaspăt de lămâie.

Iaurt grecesc

Iaurtul grecesc este un produs lactat cremos, bogat în proteine, care poate îmbunătăți aroma mâncărurilor. Poate fi folosit ca atare sau amestecat cu alte condimente, cum ar fi sosurile de casă și sosurile de salată, pentru a le oferi un gust acidulat și o aromă cremoasă.

Iaurtul grecesc este foarte hrănitor. O porție oferă aproape 20 g proteine și acoperă 43% și 18% din necesarul zilnic de B12 și, respectiv, calciu.

Pesto

Pesto este un condiment aromat făcut din busuioc, nuci de pin, usturoi, parmezan și ulei de măsline, toate fiind foarte hrănitoare. Pesto este folosit în mod obișnuit ca sos pentru paste. Se poate adăuga și în supe, preparate din carne și multe alte rețete.

Varză murată

Varza murata este un aliment fermentat. Conține microorganisme probiotice, cum ar fi bacteriile de acid lactic (LAB), care susțin și protejează sănătatea digestivă prin încurajarea creșterii bacteriilor benefice în intestinul gros. Varza murată are o aromă acidulată și o textură crocantă și este delicioasă în sandvișuri și salate.

Tahini

Tahini este un condiment din Orientul Mijlociu, făcut din semințe de susan măcinate. Are un gust bogat și o aromă cremoasă care îl face un sos perfect pentru legume și fructe.

Este o sursă bună de proteine pe bază de plante, oferind 5,22 g per porție de 2 linguri. De asemenea, este bogat în zinc, un mineral necesar pentru funcția imunitară, sănătatea pielii, producerea de proteine și multe alte procese esențiale. O porție de 2 linguri de tahini asigură 13% din necesarul zilnic de zinc.

Oțet de mere

Studiile arată că un consum regulat de oțet poate reduce colesterolul total și poate îmbunătăți reglarea zahărului din sânge pe termen scurt și lung. Oțetul de mere este bogat într-o substanță numită acid acetic, care inhibă producția de colesterol de către ficat și îmbunătățește absorbția celulară de glucoză.

Kimchi

La fel ca varza murată, kimchi-ul este un aliment fermentat, făcut în mod tradițional cu varză și alte legume precum ceapa, ridichile, morcovii și castraveții.

Acest condiment acru și picant este o alegere excelentă pentru sănătatea intestinului. Este plin de fibre și probiotice LAB, care susțin un intestin echilibrat prin încurajarea creșterii bacteriilor benefice.

Oțet balsamic

Oțetul balsamic este obținut în mod tradițional din suc de struguri proaspăt presat. Are o consistență mai groasă și o aromă mai dulce decât oțetul de mere. Acest oțet aromat este bogat în antioxidanți protectori, cum ar fi eugenolul și vanilina, care pot proteja împotriva dezvoltării unor boli și pot susține sănătatea generală.