Anumite tipuri de iaurt sunt pline de probiotice extrem de importante, aprovizionând intestinul cu bacterii vitale care ajută la menținerea sistemului digestiv în stare bună și a sistemului imunitar. De asemenea, iaurtul este bogat în proteine, ceea ce îl face o sursă alimentară valoroasă pentru consumatorii de carne și pentru vegetarieni.

Cele mai nesănătoase mărci de iaurt

Această versatilitate a dus la popularitatea sa sporită ca produs alimentar. În zilele noastre, există iaurturi infuzate cu orice. Din păcate, multe dintre aceste mărci – în dorința lor de a face un iaurt cât mai gustos – ajung să facă iaurtul foarte nesănătos prin adăugarea de zaharuri sau alți aditivi.

Iată care sunt acestea, potrivit DailyMeal.

The Greek Gods

Dintre toate tipurile de iaurt, iaurtul grecesc este de departe unul dintre cele mai sănătoase și delicioase. Conține niveluri ridicate de proteine ​​și bacterii vii. În plus, este disponibil în versiuni cu conținut scăzut de grăsimi. Are o consistență mai groasă, ceea ce îl face mai plăcut de mâncat.

Cu toate acestea compania din Seattle, The Greek Gods, a dat chix cu iaurtul său grecesc cu aromă de miere. Deși iaurtul grecesc conține în mod natural puțin zahăr, acest iaurt are 23 de grame în fiecare porție, 15 grame provenind din zahăr adăugat.

Deși zahărul din acest iaurt este listat ca provenind din trestie de zahăr, acesta are exact aceeași structură moleculară ca și zahărul granulat, care are toate aceleași efecte asupra sănătății pe care le-ar avea zahărul alb obișnuit.

Stonyfield Organic

Deși iaurturile fără grăsimi sunt foarte populare, este important să verificați etichetele nutriționale ale unora dintre aceste produse. Cele de la Stonyfield sunt cel mai bun exemplu că iaurtul fără grăsimi poate fi o alegere proastă.

Stonyfield folosește o cantitate mare de zahăr adăugat pentru a adăuga aromă, cu 13 grame pe cuva de 150 de grame (aproximativ 26% din valoarea zilnică a zaharurilor adăugate). Înseamnă că Stonyfield adaugă înapoi caloriile care sunt reduse la iaurtul fără grăsimi.

Ar trebui să vă asigurați că nu alegeți o versiune plină de grăsimi cu o mulțime de zaharuri adăugate.‌

So Delicious

So Delicious face iaurtul puțin diferit. Cu gama de alternative de iaurt fără lactate făcute din lapte de cocos, compania alimentară arată că nu trebuie să consumi lactate pentru a te bucura de desertul cremos.

Iaurtul cu lapte de nucă de cocos conține nu numai o cantitate mare de zahăr adăugat – cu 15 grame în fiecare recipient de 150 de grame – , ci și o cantitate mare de grăsimi saturate. Fiecare recipient de iaurt vă oferă 3,5 grame de grăsimi saturate, aproape o cincime din cantitatea maximă pe care ar trebui să o aveți într-o zi.

Apoi, în timp ce laptele de cocos conține o cantitate mică de proteine ​​​​naturale, nu conține la fel de mult ca laptele de vacă. Acesta din urmă oferă organismului nutrienți importanți.

Great Value

Iaurtul este un aliment esențial datorită unei combinații dintre gust, calitate nutrițională și preț. Nu este surprinzător faptul că regele tuturor supermarketurilor din SUA, Walmart, are o gamă de iaurturi accesibile în linia sa Great Value. Dar nu sunt, departe, cel mai natural produs. Iaurtul cu conținut scăzut de grăsimi Great Value Strawberry Original este plin de zahăr adăugat și fiecare recipient are aproape o treime din valoarea zilnică, cu 16 grame de zahăr adăugat la 170 de grame. Are, de asemenea, o listă lungă de aditivi care conțin fructoză, amidon alimentar modificat, caragenan și gelatină.

Caragenanul, de exemplu, a fost studiat intens pentru efectele sale potențiale asupra sănătății. Gelatina este făcută din părți de animale prelucrate, ceea ce o face nepotrivită pentru vegetarieni și vegani.

Yo Crunch

Au dezavantaje serioase, iar unul dintre ele este conținutul de zahăr și lipsa de proteine.

Cantitatea de zahăr este cea care deranjează, deoarece o parte din ea pare să provină din fructoză. Fructoza este un tip de zahăr despre care s-a descoperit că are un impact negativ asupra ficatului în cantități mari, așa cum susțin cercetările publicate în Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity. Aroma La Yogurt’s Blended Mango conține gelatină.