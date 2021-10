Liga 1 propune confruntarea dintre două echipe foarte ambițioase în acest start de sezon, CFR Cluj și FC Voluntari. În Ligue 1, PSG – Lille este un meci între posibila campioană din 2022 și campioana din sezonul anterior.

În Serie A, AC Milan caută să continue serie fantastică în deplasarea de la AS Roma, iar în Premier League avem derby între două formații aflate în derivă – Tottenham și Manchester United.

Iată prezentarea celor 4 meciuri și ponturi pariuri cotate foarte sus în oferta de pariuri fotbal Unibet :

PSG – Lille: Ambele marchează & Peste 2.5 goluri, cotă 2.16 la Unibet

Derby-ul din Ligue 1 este difuzat vineri, de la ora 22:00, la Digi Sport 2, dar și online prin Live Streaming – variantă disponibilă gratuit pentru clienții activi ai agenției Unibet.

PSG, echipă printre ai cărei parteneri oficiali se numără și cei de la Unibet, este acum pe val, lider în clasament, în timp ce fosta campioană Lille ocupă un modest loc 10 în ierarhia din Ligue 1.

Pentru că PSG are totuși vulnerabilități în defensivă, iar Lille cu siguranță va forța în fața rivalei, este posibil să se consemneze goluri de ambele părți. Demn de amintit este și faptul că Lille s-a impus cu PSG în precedentele două întâlniri. Pariul combinat de cotă 2.16 la Unibet merită atenție, căci ne așteptăm la un meci deschis, spectaculos.

Tottenham – Manchester United: Ambele înscriu & Peste 2.5 goluri, cotă 1.94 la Unibet

Derby-ul etapei în Premier League se va juca sâmbătă, de la ora 19:30. Este tot un meci încins, cu orice rezultat posibil, așadar un pariu pe goluri ar fi mult mai prudent: cotă 1.94 oferită de Unibet pentru varianta în care ambele echipe marchează și se ajunge la un total de cel puțin 3 goluri.

Manchester United și Tottenham au avut evoluții slabe în acest start de sezon și ocupă acum locurile 7 și respectiv 6. Manchester United vine după două înfrângeri la scor: 2-4 cu Leicester și 0-5 cu Liverpool. Nici Tottenham nu are un moral bun după 0-1 cu West Ham United. Rezultă un meci încleștat, în care echipele luptă pentru cele 3 puncte și în care este foarte posibil să vedem multe goluri la ambele porți.

Statisticile ne arată că Spurs și United au marcat în ultimele 4 meciuri directe, iar în trei dintre acestea s-au înregistrat cel puțin 3 goluri în total.

CFR Cluj – FC Voluntari: CFR Cluj câștigă fără gol primit, cotă 1.87 la Unibet

În Liga 1, sâmbătă de la ora 21:30 putem urmări în direct la Digi Sport 1 un meci foarte interesant, în care ambele formații promit spectacol pe teren. FC Voluntari a depășit așteptările în actualul sezon, ocupând acum locul 5, cu 24 de puncte.

Liderul CFR Cluj are 33 de puncte, iar experiența și valoarea lotului este probabil să fie decisive. Astfel, CFR Cluj este marea favorită. Pentru o cotă mai bună la pariuri, se poate miza pe o victorie fără gol primit – cotă 1.87 la Unibet, cu funcția Creare pariu.

Trebuie subliniat faptul că, în precedentele 5 meciuri jucate la Cluj-Napoca, FC Voluntari nu a reușit niciodată să marcheze.

AS Roma – AC Milan: victorie AC Milan – cotă 2.80 la Unibet

Derby-ul etapei în Serie A este programat duminică, de la ora 21:45, în direct la Digi Sport 2. Meciul poate fi urmărit de clienții activi ai Unibet și prin live streaming gratuit, disponibil și pe mobil.

AC Milan are aproape maximum de puncte acumulate în cele 10 etape jucate: 28 de puncte din 30 posibile. În schimb, AS Roma (cu 9 puncte sub liderul AC Milan) nu a convins, alternând rezultatele bune cu cele slabe. În ultima întâlnire directă la Roma, scorul a fost 2-1 în favoarea lui AC Milan. Se va repeta istoria? Cota este 2.80 la Unibet, o cotă excelentă în acest context.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.