Cele mai bune țări europene pentru a investi în proprietăți. Investițiile imobiliare nu au fost niciodată atât de bune în țările Europei Centrale și de Est, unde Lituania și Ungaria oferă cel mai bun randament al investiției pentru cei care doresc să câștige bani pe piața imobiliară în 2025.

Cele mai bune țări europene pentru a investi în proprietăți

Potrivit unui nou studiu al companiei britanice de relocare 1st Move International, citat de Euronews, care a analizat elementele-cheie ale investițiilor imobiliare, inclusiv ratele impozitului pe proprietate, impozitul pe venit pe chirie și randamentul brut al chiriei, Lituania este cea mai bună alegere pentru investițiile imobiliare.

În Lituania, Vilnius promite un randament mediu de închiriere de 5,65%, conform celor mai recente date Global Property Guide.

Prețurile chiriilor sunt destul de mari, cu 170% mai mari față de anul 2015, conform OCDE. Impozitul pe venit din chirie este moderat, de 15%. Străinii nu au restricții de a cumpăra proprietăți. Între timp, prețurile proprietăților au crescut cu peste 10% în al doilea trimestru al anului 2024, față de anul precedent, potrivit Eurostat, iar tendința va continua, oferind o rentabilitate bună a investiției.

Estonia este a doua cea mai bună alegere pentru investitori. Nerezidenții statului baltic pot cumpăra proprietăți în țară. Taxele sunt relativ mici, dar prețurile de închiriere sunt mari, rezultând un randament anual de închiriere de aproximativ 4,5% (impozitul pe venit din chirie fiind de 20%).

Având în vedere că prețurile proprietăților au crescut cu 6,7% în cursul anului până în iunie 2024, valoarea investiției este de așteptat să crească în continuare.

România, locul trei ca cea mai bună țară pentru investiții imobiliare

România ocupă locul al treilea. Avantajele includ un cost suplimentar relativ scăzut de cumpărare, cuplat cu o cotă medie foarte scăzută a impozitului pe venitul din închiriere, de 10% și un randament de închiriere relativ ridicat, de 6,46% pe an.

Irlanda este promițătoare pentru investițiile imobiliare, țara oferind randamente ridicate, în principal din cauza prețurilor mari de închiriere. Țara se confruntă cu o criză a locuințelor, în care nu se construiesc suficiente locuințe, deoarece prețurile continuă să crească.

Potrivit acestui raport, există și oportunități bune de a investi în proprietăți în țările Europei Centrale și de Est, precum Ungaria, Slovenia și Polonia, unde chiriile sunt mari (în Ungaria 180% din nivelul lor din 2015), dar taxele sunt moderate. Prețurile locuințelor în Polonia au crescut cu 17,7%, în Ungaria cu 9,8% și în Slovenia cu 6,7% în cele 12 luni anterioare lunii iunie 2024, potrivit Eurostat.

Care sunt cele mai proaste locuri

Belgia, Franța și Grecia par să promită cel mai mic randament al investițiilor, potrivit acestui raport.

Belgia are unul dintre cele mai mari costuri de tranzacție din Europa, iar impozitul pe venit din chirie poate ajunge și la 50%. Randamentul mediu este de aproximativ 4,2%, dar poate fi mai mare la Bruxelles. Prețurile proprietăților au crescut cu 3,4%, de la an la an, în trei luni din 2024.

Franța este considerată a doua cea mai proastă alegere pentru investitori, potrivit raportului, care subliniază că taxele și costurile de cumpărare și închiriere sunt relativ mari. De exemplu, rata medie a impozitului pe venitul din chirii a investitorilor imobiliari este de 18,28%. Randamentul anual brut de închiriere este de aproximativ 4,5%. Potrivit Eurostat, prețurile proprietăților din Franța au scăzut cu 4,6% în acest an.

Grecia s-a clasat pe locul trei în lista celor mai proaste țări pentru investiții imobiliare, din cauza costurilor ridicate de cumpărare și a nivelurilor crescute ale impozitului pe venit, cotele medii ale impozitului pe venitul din chirie fiind de peste 33%, notează raportul.

Unde vor oamenii să cumpere proprietăți

Spania și Portugalia au fost principalele destinați, potrivit studiului care a analizat țările cele mai populare pe baza căutărilor Google. Căutările globale pentru cumpărarea proprietăților în Spania au ajuns la 279.000 în perioada 2023-2024. Țara oferă investitorilor străini beneficii fiscale pentru nerezidenți, o cotă standard de 19% pentru cetățenii UE/SEE sau 24% pentru cetățenii țărilor terțe pe venit impozabil (cum ar fi închirierea unei proprietăți) în Spania.

Spania este urmată de Portugalia, cu peste 270.000 de căutări referitoare la cumpărarea unor proprietăți în țară. Străinii pot cumpăra proprietăți în aceleași condiții ca și localnicii.

Cu toate acestea, popularitatea celor două țări a dus la o penurie acută de locuințe, la prețuri accesibile pentru localnici. Prețurile locuințelor au crescut cu aproape 70% în Portugalia, din 2015, potrivit OCDE.