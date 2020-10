Cel puţin patru persoane au murit şi alte 120 au fost rănite după un puternic seism care a provocat prăbuşirea mai multor clădiri în vestul Turciei vineri, potrivit unui prim bilanţ publicat de Ministerul turc al Sănătăţii, informează AFP şi DPA, conform Agerpres.

„Din păcate, patru dintre compatrioţii noştri şi-au pierdut viaţa în acest seism (…) În total, 120 de compatrioţi au fost răniţi”, a declarat ministrul Fahrettin Koca, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Cel puţin cinci clădiri s-au prăbuşit în oraşul turc Izmir, în districtele Bayrakli şi Bornova, a precizat ministrul turc pentru Mediu şi Planificare Urbană, Murat Kurum, într-o declaraţie făcută la televiziune, potrivit DPA.

Seismul s-a produs la 16,5 kilometri distanţă faţă de districtul Seferihisar din Izmir, potrivit Autorităţii de gestionare a dezastrelor şi situaţiilor de urgenţe (AFAD).

Seismul a fost resimţit în toate oraşele apropiate, dar şi în cel mai mare oraş al Turciei, Istanbul, aflat la o distanţă de 540 de kilometri spre nord, a anunţat radioteleviziunea publică turcă, TRT.

Echipele de intervenţie au început deja să lucreze la faţa locului, a anunţat preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan într-un mesaj publicat pe Twitter.

TRT a prezentat imagini cu o clădire prăbuşită în districtul Bornova din Izmir, mai multe autoturisme îngropate sub dărâmături şi numeroşi oameni care îşi părăseau locuinţele în timp ce erau cuprinşi de panică.

Imaginile transmise la televiziune arată şi numeroşi localnici care se alătură eforturilor depuse de echipele de intervenţie care au sosit lângă ruinele unei clădiri prăbuşite în Izmir. Imobilul avea şapte etaje şi includea 21 de apartamente.

Echipele de intervenţie au cerut rezidenţilor din apropiere să păstreze tăcerea, după ce o persoană a fost văzută sub dărâmături.

Semnalul de telefonie mobilă a fost temporar întrerupt în oraş, precizează postul TRT.

Seismul de vineri a declanşat un mini-tsunami în Seferihisar, a declarat Huseyin Alan, directorul Camerei de Inginerie Geologică din Turcia, care i-a îndemnat pe rezidenţi să se îndepărteze de clădirile locale.

BREAKING – TSUNAMI currently flooding the city of #Seferihisar south-west of #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/TDC6om6LkA

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020