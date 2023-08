Marți, 29 august, s-a produs un cutremur în Bali şi în alte insule indoneziene, potrivit Institutului seismologic american (USGS).

Acesta a avut loc la mare adâncime, (aproximativ 515 kilometri), producându-se în mare, la nord-est de Bali. Cutremurul a avut loc la ora locală 03:55 (19:55 GMT luni), potrivit AFP.

Institutul a exclus riscul producerii unui tsunami.

Replicile cutremurului au fost resimțite atât în Bali, cât și în insulele din proximitate: Lombok şi Sumbawa. USGS a înregistrat două replici cu magnitudinea 5,4 şi 5,6

Potrivit aceleiași surse, epicentrul cutremurului s-a situat la 203 km la nord de Mataram, Indonezia.

Video footage from #Indonesia #Earthquake of Magnitude 7.1 hits Indonesia

People evacuating the buildings #earthquake #Indonesia #gempa #lombok #gempalombok #Indonesia pic.twitter.com/w7sUwcz3FU

— Shadab Javed (@JShadab1) August 29, 2023