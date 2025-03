UPDATE

Un cutremur de 7,7 grade pe scara Richter a avut loc în Myanmar. Seismul a afectat și Thailanda, Bangladesh, India, Laos și China. În Capitala Thailandei (Bangkok), de exemplu, o clădire s-a prăbușit în urma seismului. 50 de persoane se aflau în acea clădire, șapte au fost rănite.

În Capitala Myanmarului (Naypyidaw), drumurile au fost deformate de undele seismice, porţiuni de tavan au au căzut în imobile, iar un pod care leagă regiunile Ava și Sagaing s-a prăbușit.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un cutremur a lovit, vineri, centrul Myanmarului. Seismul a afectat și Bangkokul, Capitala Thailandei, unde sute de oameni au ieșit panicați din clădiri. Alte țări afectate de seism sunt Bangladesh, India, Laos și China.

High-rise buildings shake and under construction skyscrapers collapse in the Thai capital of Bangkok, following a massive 7.7 magnitude earthquake earlier which struck the border between Myanmar and Thailand. There is no word yet on casualties or further damage to countries in… pic.twitter.com/Hh0jdMmgtb

— OSINTdefender (@sentdefender) March 28, 2025