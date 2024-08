Două cutremure cu magnitudinea de 7,1 și 6,9 grade pe scara Richter au avut loc în această zi, 8 august 2024, în Japonia. Cutremurele au avut loc în largul Insulei Kyushu, în sudul Japoniei. Primul seism a avut loc la ora 10:42 (ora locală a României), la o adâncime de 33 de kilometri. Al doilea seism a avut loc la aproape 25 de kilometri.

Coastele de est şi de sud ale arhipelagului japonez sunt vizate de o alertă minimă spre slabă de risc de tsunami. Este vorba despre o alertă de nivelul 1 sau de nivelul 2, pe scară în patru trepte, ultima fiind a unui tsunami mare.

Conform Centrului de Alertă de Tsunami la Pacific, era aşteptată o uşoară creştere a nivelului mării, însă nu există niciun risc de pagube materiale. Un val de un metru înălţime urma să atingă coastele, izolat.

🇯🇵 | NEW IMAGES OF JAPAN EARTHQUAKE 🚨

The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a #tsunami risk remains. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/PpYecxQIQt

