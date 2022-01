Spider-Man: No Way Home, a meritat sau nu așteptarea? Cel mai vizionat film din pandemie

Articolul conține spoilere!

Lansat pe 17 decembrie 2021 în România, filmul ”Spider-Man: No way home” (”Niciun drum spre casă”) a fost ca un adevărat cadou de Crăciun pentru fanii Marvel. Nu numai că ne-a transpus din nou într-o lume în care totul este posibil, dar ne-a și dat o adevărată lecție de viață.

Mai mult decât atât, filmul marchează un eveniment destul de important în istoria lungmetrajelor Spider-Man, deoarece este pentru prima dată când toată lumea știe cine este cu adevărat Spider-Man, iar Peter Parker nu mai are de ce să se ascundă.

Dezvăluirea făcută de Mysterio la finalul penultimului film Spider-Man l-a făcut pe Peter Parker să se simtă oarecum ușurat, însă lucrurile au luat o întorsătură bruscă.

Era de așteptat ca oamenii să se împartă în două grupuri – cei care îl susțin în continuare pe Spider-Man și cei care îl susțin pe Mysterio – însă nimeni nu se aștepta ca dezvăluirea să îi afecteze atât de mult viața personală și, în special, pe cea a prietenilor săi.

Momentul mult așteptat de toți fanii

În stilul său caracteristic, Spider-Man încearcă să își ajute prietenii, motiv pentru care apelează la Doctor Strange. Deși inițial părea că totul merge bine, indecisivitatea lui Peter Parker îl aduce într-un moment mult așteptat de către toții fanii francizei.

În urma vrăjii făcute de Doctor Strange, nu numai că au apărut antagoniști din alte universuri, dar au apărut și alți doi Peter Parker. Așa cum era de așteptat, cei doi sunt jucați de Tobey Maguire și de Andrew Garfield, actori care au mai îmbrăcat costumului lui Spider-Man și în trecut.

Ba mai mult decât atât, apariția celor doi a dus la realizarea unei bine cunoscute meme în care apar trei Spider-Man, iar niciunul dintre ei nu știe cine este cel real. Chiar dacă acum este doar o imagine amuzantă, aceasta datează dintr-un desen din 1967.

Fanii au fost extrem de încântați de faptul că Tom Holland, Andrew Garfield și Tobey Maguire au apărut în același film, iar aceștia nu au dezamăgit deloc. Pe lângă surpriza apariției, ei au surprins și prin faptul că joacă la fel de bine rolul lui Peter.

De fapt, cea mai mare surpriză a fost făcută de Tobey Maguire, care nu a mai îmbracat costumul lui Spidey de 14 ani. Ultimul film în care l-a jucat pe Peter Parker a fost Spider-Man 3, iar acesta a fost lansat în 2007. Totuși, asta nu l-a împiedicat să îl joace la fel de bine ca în trecut.

În ceea ce privește povestea, aceasta este una extrem de captivantă care te face să râzi și să plângi deopotrivă. Nu au lipsit nici scenele de acțiune, în special cele în care cei trei Peter Parker își unesc forțele pentru a salva situația.

Spider-Man: No Way Home, un adevărat succes

Faptul că noul film Spider-Man a fost un adevărat succes se vede în încasările pe care le-a avut. La finalul lunii decembrie 2021, Spider-Man: No Way Home avea un box office de un miliard de dolari americani, o perfomanță care nu a mai fost întâlnită la niciun film care a ieșit în cinematografe în perioada pandemică.

În plus, studioul Sony Pictures chiar a confirmat că Spider-Man: No way Home a ajuns unul dintre cele mai de succes filme ale sale din toate timpurile.