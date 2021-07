Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, vorbea recent despre posibilitatea ca, la jumătatea lunii septembrie, să depăşim iar pragul de 1.500 de infectări zilnice, dacă românii continuă să nu fie interesaţi de vaccinare.

Andrei Baciu, secretar în Ministerul Sănătăţii şi vicepreşedinte al CNCAV, instituţia pe care o conduce Gheorghiţă, a comentat, joi seara, pe marginea acestor declaraţii. El spune că acesta este cel mai negru scenariu posibil, iar autorităţile trebuie să se pregătească pentru toate.

Este lucrul cel mai dificil să reasamblezi sistemul de sănătate, pentru că nu poți să iei un pat să-l muți de pe azi pe mâine ca într-un accident de mașină, este o boală care se transmite totuși pe cale aeriană. Este nevoie de secții COVID, spitale COVID etc. Este nevoie de proceduri, avize, nu se întâmplă peste noapte”, a declarat, joi, Andrei Baciu.

Secretarul de stat a mai indicat că ţările lumii nu pot influenţa emergența unor noi tulpini de SARS-CoV-2 sau felul în care acestea se multiplică și câștigă teren, relatează digi24.ro.

În acest moment, există două opţiuni: vaccinarea sau restricţiile. Din păcate, restricţiile şi măsurile de protecţie nu oferă o protecţie biologică maximală. E suficient un singur moment de neatenţie şi ne putem infecta cu virusul, spune Andrei Baciu.

“Noi, ca oameni, la nivel individual putem să facem două chestiuni: 1. putem să evităm o spitalizare și eventualitatea unei situații dificile, critice sau chiar a decesului prin vaccinare. Cealaltă opțiune – măsurile clasice: masca și păstrarea unei distanțe.

Deci, două opțiuni: sau ne vaccinăm și evităm o formă gravă de boală, spitalizare, deces, plus beneficiile pentru cei apropiați, familie etc. pe care am putea eventual să-i îmbolnăvim, și cea de-a doua – mască și celelalte măsuri, care nu ne oferă o protecție biologică maximală, ne oferă o protecție de infectare, însă vedem că este suficient un singur moment de neatenție ca să contractezi virusul și să te infectezi”, a mai declarat secretarul de stat Andrei Baciu.