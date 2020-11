Din păcate, formele grave de COVID-19 nu afectează doar persoanele cu o vârstă mai înaintată, atrage atenţia medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului “Victor Babeş” din Timişoara. El spune că, în ultima perioadă, tot mai mulţi tineri ajung în unităţile medicale cu forme grave ale bolii provocate de noul coronavirus.

Mai mult, au fost şi cazuri de copii ajunşi în stare gravă în secţiile de Terapie Intensivă din cauza COVID-19, precizează Cristian Oancea. “Ignorarea regulilor de bun simț pot să te ducă în spital”, spune medicul.

“Din nefericire, pacienții tineri vin cu forme severe de boală. Această insuficiență respiratorie, ca unic simptom la unii pacienți, apare când distrucția pulmonară este severă. Abia atunci când ai 70% din plămân afectat simți această sete de aer. Ignorarea regulilor de bun simț pot să te ducă în spital. Am avut și copii la ATI, dar i-am salvat și sunt sănătoși. Ce am avut acum, am avut cu comorbidități”, a declarat managerul Spitalului “Victor Babeş” din Timişoara pentru B1 TV.

“Urmează să găsim soluțiile ca să mărim extinderea capacității de apărare a pacienților”

Cristian Oancea explică faptul că unitatea medicală pe care o conduce tratează cazurile foarte severe de COVID-19, în timp ce formele uşoare de patologie cad în sarcina medicilor de familie. Următoarea problemă ce trebuie rezolvată este extinderea capacităţilor de tratare, mai spune medicul din Timişoara.

“Spitalul ”Victor Babeș” tratează cazurile severe și foarte severe (…) Medicii de familie deservesc formele ușoare de patologie. Ce am putut face, a fost ca fiecare pat să aibă și oxigenoterapie ca tratament. Urmează să găsim soluțiile ca să mărim extinderea capacității de apărare a pacienților”, a declarat Cristian Oancea.

Potrivit datelor prezentate luni de către Ministerul Sănătăţii, în spitalele din România sunt internaţi 241 de copii infectaţi cu SARS-CoV-2, dintre care 8 în secţiile de Terapie Intensivă.

De la începutul pandemiei şi până în prezent au fost infectaţi cu noul coronavirus 6.081 de copii cu vârste de până la 9 ani şi 13.132 cu vârste între 10 şi 19 ani, mai precizează Ministerul Sănătăţii.

Sursa foto: INQUAM Photos, George Călin