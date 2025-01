Persoana care a dat curs întrebărilor este Doctorul Călin Ciubotaru, cofondator al spitalului Infosan.

Spitalul Infosan a fost recunoscut în cadrul Topului la categoria „Spitale Private”. Clasamentul include și alte categorii relevante. Printre acestea se numără: Excelență în Medicină, Educație și Cercetare, Spitale Publice, Clinici Private, Producție și Servicii Medicale, Farmacii Retail, Producători de Medicamente, Producători de Suplimente și Instituții din Sistemul de Sănătate.

Care este cea mai importantă investiție făcută în ultimul an în instituția pe care o conduceți?

În anul 2024 avem în derulare investiția într-un nou punct de lucru: Clinică Oftalmologică Infosan Matei Voievod. Va fi o clinică nouă, cu amenajări și dotări ultramoderne, pentru diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor oftalmologice atât pentru adulți, cât și pentru copii.

La capacitate maximă, această va putea deservi până la 200 de pacienți zilnic. Va avea parcare, facilități pentru persoanele cu dizabilități, dar și o zonă specială pentru mame și copii. Amenajarea și investiția inițială în aparatură depășesc 2.000.000 de euro din fonduri proprii. Această este programată să fie finalizată în prima jumătate a anului 2025.

Care sunt principalele trei calități absolut necesare pentru un manager de unitate spitalicească sau clinică medicală?

În primul rând, experiența medicală. Această oferă capacitatea de a înțelege cu adevărat nevoile pacienților și provocările echipei medicale. În al doilea rând, integritatea și un set solid de valori sunt fundamentale pentru a crea și menține o echipă unită și performantă.

În al treilea rând, gândirea strategică, orientată spre adaptabilitate și atingerea obiectivelor, este necesară pentru a răspunde provocărilor constante și pentru a conduce eficient întreaga unitate.

Care a fost cea mai mare provocare pe care ați înfruntat-o de când sunteți manager?

Cea mai mare provocare a fost, fără îndoială, deschiderea Spitalului Infosan în 2015. A fost o perioadă cu multe dificultăți. Îmi împărțeam timpul între activitatea de medic de familie, deja solicitantă, și responsabilitățile de manager.

Gestionarea ambelor roluri a însemnat mult efort, stres și nopți nedormite. Totuși, am depășit acei ani grei prin perseverență și cu sprijinul echipei. Astăzi, sentimentul că am construit un loc de încredere pentru pacienți și că am pus bazele unei echipe dedicate îmi oferă o mare satisfacție și demonstrează că a meritat cu adevărat toate sacrificiile.

Ce este mai important, dotarea sau echipa, și de ce?

Echipa. Categoric Echipa. Construirea unei echipe performanțe durează ani de zile și necesită un grad mare de implicare. Majoritatea medicilor noștri s-au format și supraspecializat în cadrul echipei Infosan. În prezent avem o echipă foarte performantă, unită, care își împărtășește și diseminează permanent noutățile profesionale, dar și dificultățile, complicațiile, găsind împreună cele mai bune soluții de rezolvare a acestora.

Firește, pentru a putea da performanță, echipa medicală are nevoie de aparatură de ultima generație. În domeniul oftalmologiei este în prezent o adevărată revoluție tehnologică. Apar continuu aparate noi, din ce în ce mai performanțe, care ajută medicii în desfășurarea activității zilnice. Avem planuri de achiziții pe care le actualizăm periodic, astfel încât să putem aduce în Spitalul Infosan acele aparate care să ne permită menținerea performanței medicale la cel mai înalt nivel. Dar, dotarea este doar o problema de cost.

Pentru mine, echipa este cea mai importantă resursă a unui spital. Construirea unei echipe performanțe și unite necesită ani de implicare constantă și o dedicare reală în formarea profesională. Majoritatea medicilor noștri s-au dezvoltat profesional și s-au supraspecializat chiar în cadrul echipei Infosan, iar acest proces de învățare și colaborare continuă, în care ne împărtășim noutăți din domeniu, dar și provocările zilnice, este esențial pentru calitatea actului medical.

Desigur, pentru a ne pune în valoare experiența și cunoștințele, aparatură de ultimă generație este indispensabilă. În oftalmologie, tehnologia evoluează rapid, apar constant echipamente noi, tot mai performanțe, care ne sprijină în activitatea zilnică. De aceea, investim periodic în dotări pentru a ne menține standardul de excelență, dar echipamentele sunt o chestiune de cost, pe când echipa este investiția cu adevărat de valoroasă. Așadar, categoric, echipa este prioritatea.

Care este resortul ce determină un specialist să își dorească locul de manager al unei unități medicale?

Un specialist care își dorește să devină manager al unei unități medicale este motivat de dorința de a avea un impact mai mare în domeniu decât cel din postura de medic. În loc să trateze un număr limitat de pacienți, acesta are șansa de a îmbunătăți întregul sistem.

Conștient de provocările existente, specialistul dorește să implementeze soluții care să îmbunătățească performanța echipei și, implicit, calitatea serviciilor medicale. Că manager, își asumă responsabilitatea totală, știind că de el depind rezultatele și succesul.

Dintre toate îndatoririle unui manager, care este cea care are cel mai înalt grad de dificultate?

Cea mai grea responsabilitate a unui manager este să păstreze echilibrul în organizație. Această presupune să fie atent la oamenii din echipă, să îi asculte și să înțeleagă situațiile cu care aceștia se confruntă, totodată având grijă că obiectivele organizației să fie atinse.

Managerul trebuie să ia decizii uneori dificile, dar necesare pentru bunul mers al organizației și pentru a proteja interesele întregii echipe. Provocarea majoră este să mențină echilibrul între susținerea echipei și asigurarea unui viitor stabil pentru unitatea pe care o conduce, știind că fiecare decizie poate influența atât rezultatele, cât și viața profesională a celor implicați.

Care este proiectul de care sunteți cel mai mândru din întreaga dumneavoastră carieră?

Proiectul de care sunt cel mai mândru din întreaga mea carieră este înființarea Spitalului de Oftalmologie Infosan, primul și, în prezent, singurul spital privat de oftalmopediatrie din țară. În cei aproape 10 ani de activitate, am redat vederea multor mii de copii și, în cazuri rare, chiar am salvat vieți prin diagnosticare și tratamente. Ne mândrim cu faptul că diagnosticăm afecțiuni rare și realizăm intervenții chirurgicale unice în România și care se fac în doar câteva centre din lume.

Impactul pe termen lung al faptului că un copil își recapătă vederea este imens, influențându-i viitorul. Aceste rezultate schimbă în bine nu doar viața copiilor, ci și a familiilor lor. Deși meritul principal revine echipei medicale, sunt extrem de mândru că am avut și eu o contribuție în toate aceste realizări.