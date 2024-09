Când este cel mai bun moment pentru tunde Arborele banilor. Sfaturile experților

Când este cel mai bun moment pentru tunde Arborele banilor. Arborele banilor (Pachira aquatica) este o plantă clasică de interior, din mai multe motive. Sunt plante atractive, necesită întreținere redusă și, conform principiilor feng shui, s-ar putea chiar să aducă noroc.

De asemenea, sunt plante viguroase care pot crește și până la 2 metri.

Va trebui să le tăiați ocazional pentru a le ajuta să crească la dimensiunea și forma corespunzătoare. Această metodă importantă de îngrijire a plantelor vă poate ajuta să mențineți planta fără probleme, sprijinind o creștere sănătoasă. În plus, puteți înmulți butașii pe care îi luați în plante noi, potrivit The Spruce.

Arborele banilor se dezvoltăcel mai bine la temperatura camerei (18 ° – 24 ° C), dar preferă temperaturi ușor mai răcoroase pe perioada nopții și iarna (până la 13 ° C). Poate fi cultivată și în aer liber, însă este foarte sensibilă la frig, așa că este recomandat ca ghiveciul să fie scos pe o terasă doar în perioadele în care temperatura nu scade sub 10 ° C.

Cum să tăiați Arborele banilor

Înainte de a începe, sterilizați foarfeca pe care o veți folosi cu alcool pentru a evita răspândirea bolilor la plantă.

Examinați bine planta pentru a descoperi frunze moarte, deteriorate sau galbene. Tăiați-le, făcând tăietura chiar deasupra unui nod al frunzei.

Apoi, gândiți-vă la dimensiunea și forma pe care doriți să le obțineți. Faceți un plan pentru a elimina creșterea excesivă și a crea o formă echilibrată, uniformă pe toate părțile. Căutați zonele cu creștere prea densă, unde îndepărtarea frunzelor permite o mai bună circulație a aerului. Asigurați-vă întotdeauna că tăiați doar deasupra unui nod.

Salvați orice butași care au cel puțin 10 cm lungime și au cel puțin două noduri

Cât de des puteți tăia Arborele banilor

Tundeți ramurile și frunzele moarte, galbene sau deteriorate pe tot parcursul anului, pe măsură ce observați că apar.

Acest lucru vă ajută planta să-și orienteze energia către o creștere sănătoasă și să rămână ordonată. Același lucru este valabil și pentru semnele de dăunători sau boli – tăiați zonele afectate de îndată ce le vedeți pentru a împiedica răspândirea problemei.

Puteți tăia Arborele banilor mai des, cel puțin o dată pe an, pentru a modela frunzișul și a menține planta la o înălțime adecvată.

Evitați să reduceți mai mult de o treime din creșterea totală a plantei atunci când tăiați.

Când e nevoie de o tăiere semnificativă

Dacă nu ați tăiat niciodată Arborele banilor, probabil că a început să ocupe mai mult spațiu decât vă doriți.

În acest caz, poate fi necesară o sesiune de tăiere semnificativă. În cazuri extreme, e bine să reduceți până la jumătate din plantă pentru a o aduce la dimensiunea ideală.

Urmați aceleași principii ca și la tăierea obișnuită, chiar deasupra unui nod al frunzei și creând o oarecare uniformizare.

Sfaturi importante

Pentru cele mai bune rezultate, tăiați Arborele de bani primăvara sau vara în perioada de creștere activă a plantei.

Folosiți unelte ascuțite când tăiați. Acest lucru va ajuta să faceți tăieturi curate, cu mai riscuri mai mici de a răspândi boala. Salvați butași de tulpină pentru a se propaga în plante noi.

Udați bine planta după o tăiere. Când apare frunziș nou după tăiere, hrăniți planta cu un îngrășământ echilibrat pentru plante de apartament, diluat la jumătate.

Dacă doriți să împletiți tulpinile arborelui banilor, tăiați toate frunzele care ar sta în calea împletiturii înainte de a continua.