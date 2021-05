Parcarea de tip park and ride de la Străulești devine gratuită pentru călătorii care au un abonament Metrorex. Cei care nu vor să intre cu mașinile în blocajele din București își pot lăsa acolo mașinile între orele 6.00 – 23.00.

Metrorex informeaza ca, incepand cu data de 01.06.2021, parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti devine gratuita, pentru calatorii care au un abonament Metrorex valabil (inclusiv de 1 zi) si doresc sa parcheze autoturismul in interiorul acesteia.

Facilitatea vine in sprijinul conducatorilor auto care doresc sa calatoreasca prin Bucuresti cu metroul, oferindu-le un spatiu modern si sigur in care sa parcheze autoturismele.

Gratuitatea oferita detinatorilor de abonamente pentru locul de parcare se aplica zilnic, in intervalul 06:00–23:00. In cazul depasirii orei 23:00, se aplica tariful normal de 0,5 lei/ora pentru intreaga perioada de stationare.

Terminalul Multimodal Straulesti a fost dat in folosinta in noiembrie 2018 si ofera publicului calator multiple facilitati, precum: acces la transportul cu metroul, la transportul local public de suprafata (STB), parcare de tip Park&Ride, sali de asteptare si este prevazut cu scara rulanta, lift si trotuar mobil pentru a facilita accesul direct in statia de metrou Straulesti.

Bucureștenii vor plăti mai mult pentru parcare

Începând cu anul 2022, parcare se va scumpi în București. Capitala va fi împărțită în patru zone: A, B, C, D, cea mai scumpă fiind A, care reprezintă centrul. Aici, creșterea va fi de la 84 de lei, la 600 de lei anual. În zona B tariful va fi de 500 lei anual față de 66 de lei, în C va fi de 400 față de 55 de lei și în zona de D va fi de 300 de lei, față de 37 de lei.

Taxele au crescut față de nivelul actual, solicitarea de majorare venind de la primarii de sector. Principala modificare este că taxa e calculată anual, nu pe zi ca până acum. Asta a atras nemulțumirea consilierilor din opoziție care au întrebat ce face proprietarul care vinde mașina sau se mută. „Rămâi cu banii luați” – a fost concluzia și așa s-a votat.