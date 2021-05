Majorarea de 7 ori a taxelor pentru locurile de parcare îi revoltă pe bucureșteni. După ce s-au organizat pentru a protesta împotriva vinietei Oxigen, pe care a vrut să o impună fostul Primar General, Gabriela Firea, ei pregătesc acum acțiuni de protest împotriva primarilor de sectoare, dar și a Primăriei generale.

Un prim pas a fost făcut cu lansarea unei petiții on-line, care se cheamă ”Petiție împotriva majorării de 7 ori a taxei pentru parcările de reședință din București”, care a strâns aproape 900 de semnături, în scurt timp de la lansare.

”Pensiile și salariile nu au crescut de 7 ori”

Prezentăm mai jos textul petiției:

”Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat marti 27.04.2021 propunerea celor 6 primari de sector de a creste de 7 ori taxele pentru parcarile de resedinta, incepand cu data de 01.01.2022. 84 lei/an (suma platita in prezent) este o suma rezonabila pentru o parcare ce inainte era la liber. Pentru 2 linii trasate anual pe asfalt pentru un loc de parcare ce inainte era la liber, brusc azi se platesc 84 lei, 600 lei la anul, etc. Muncim doar pentru a plati taxe la stat? Platim 45% din salariu pentru CAS, CASS, somaj, impozit pe venit si fond de pensii. Platim 19% TVA la orice cumparam cu banii ramasi. Platim impozit pentru masina, casa, teren sau orice ban facem in plus. Semnati aceasta petitie pentru ca:

· Aceste locuri de parcare au fost facute inainte de 1989, odata cu blocurile de care apartin;

· Nu trebuie sa suportam noi, vechii riverani, nota de plata pentru modul haotic in care s-au construit blocuri noi in cartierele noastre, fara sa aibe asigurate suficiente locuri de parcare;

· Pensiile nu au crescut de 7 ori;

· Salariile nu au crescut de 7 ori;

· Taxa de parcare ar ajunge sa fie mult mai mare decat impozitul pe un imobil.

· Riveranii nu au fost consultati;

· Daca dam mai multi bani ar trebui sa primim mai mult in schimb. Nu este precizata destinatia (investitii sau servicii) acestei taxe majorate incepand cu anul viitor;

· Vor urma alte asemenea cresteri abuzive de taxe si impozite, in ciuda promisiunilor ferme dinainte de alegeri ale actualilor alesi ca nu vor fi majorate taxele si impozitele.”

Comparație cu situația din Bruxelles

De asemenea, pe grupul de Facebook pe care se organizează protestatarii, inițiatorul petiției precizează:

”In Bruxelles (salariu minim 1626 euro) parcarea de resedință costa 10 Euro pe an! ( 50 Euro pe an pentru 2 masini, 250 pe an euro pentru 3 masini , de la a4a masina nu se mai poate obtine abonament pentru parcare).

In Bucuresti (salariu minim circa 270 euro) un abonament similar pt riverani la Compania Municipala Parking costa circa 1000 de lei pe an in zona semicentrala.

Taxa pt un loc in parcarile de resedinta ADP va costa de anul viitor 600 lei pe an”.

