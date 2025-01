Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, a anunțat introducerea unui nou regulament de parcare, care prevede taxarea tuturor mașinilor parcate pe domeniul public, fie printr-o vinietă anuală, fie prin tarife orare.

Regulamentul propune tarife diferențiate pentru rezidenți și nerezidenți, precum și sancțiuni pentru cei care nu respectă noile reguli.

Vinieta albastră va oferi acces la parcare gratuită pe toate locurile de parcare stradale, atât amenajate cât și neamenajate. Costurile vinietei diferă în funcție de statutul utilizatorului:

Pentru cei care dețin parcări rezidențiale, vinieta albastră este inclusă în tariful anual de 240 lei, care rămâne neschimbat.

„Va fi introdusă vinieta albastră, care va fi accesibilă bistriţenilor şi altor rezidenţi în municipiul Bistriţa, dar la tarife diferenţiate.

Pentru bistriţeni, cei care au domiciliul în Bistriţa, care plătesc taxe şi impozite la municipiul Bistriţa, care au maşina înmatriculată în Bistriţa, tariful la persoane fizice este de 100 lei pe an, iar la persoane juridice – 100 lei pe an. Pentru microbuze, indiferent că persoane fizice sau juridice, tariful va fi de 300 lei pe an.

Ce beneficii aduce vinieta albastră? Parcare gratuită tot anul pe toate locurile de parcare stradale, amenajate şi neamenajate. Bistriţenii care achiziţionează parcări rezidenţiale, cele de la blocuri, au inclus de anul acesta în tarif, care rămâne neschimbat, de 240 lei, şi vinieta albastră. (…)

Pentru persoanele nerezidente (…) tarifele sunt diferite, şi anume: 100 lei pe lună, 200 lei pe 3 luni, 350 lei pe 6 luni şi 600 lei pe an”, a declarat primarul.