Ceaiul de lavanda este miraculos. Planta are proprietati terapeu­tice valoroase: anticolitice, coleretic-colagoge, antiseptice, diuretice, relaxante si anxiolitice. Acest lucru este posibil pentru că în compozitia plantei se regasesc alcoolul olifalic, acidul acetic, taninul si principiile amare, care atribuie lavandei virtuti vindecatoare pentru mai bine de 70 de boli.

Preparatele din lavanda (infuzia si tinctura) ajuta in caz de dischinezii biliare, de balonari sau de migrene; tinctura si uleiul volatil sunt indicate in nevroza si in suprasolicitarea psihica. La fel de eficienta este terapia interna cu infuzii, cu ulei volatil si cu miere in ceai de lavanda afectiunile respiratorii (gripa, bronsita sau tuse convulsiva) care se asociaza cu tratamentul extern: se fac inhalatii cu ulei de lavanda in amestec cu apa calda.

Ce se găsește în compoziția plantei

In afectiunile aparatului urinar (colica, cistite) sunt indicate tinctura si uleiul volatil, asociate cu baile calde de sezut.

In compozitia plantei au fost identificate peste 40 de componente care nu pot fi obtinute pe cale de sinteza in laborator.

