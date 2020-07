Această tendință este reflectată în mod clar în topul celor cinci cele mai tranzacționate pachete de acțiuni în rândul clienților Saxo Bank.

„T2 2020 a reprezentat, cu siguranță, „renașterea” economiilor pe o nouă platformă a capitalismului de stat, finanțată de politici monetare foarte favorabile care au adus mai aproape unele de altele instituțiile financiare și cele monetare în numele managementului crizei. Stimulentele totale pentru a lupta împotriva celei mai mari contracții economice din anii 1930 încoace au încurajat spiritele animalice și speculațiile la un nivel pe care nu l-am mai observat din 2000, poate chiar din înfloritorii ani 1920 încoace”, a spus Peter Garnry, Director Strategie capitaluri proprii.

„Chiar dacă s-a observat o revenire masivă la burse, perioada grea încă nu s-a sfârșit. Pe măsură ce intrăm în T3, piețele rămân fragile. VIX indică o vară foarte volatilă, în care publicarea datelor despre veniturile din T2 vor dezvălui în cele din urmă daunele reale aduse sectorului corporativ și ne pot oferi o idee aproximativă despre ceea ce urmează”, a adăugat acesta.

Cele mai tranzacționate acțiuni

Cele mai tranzacționate acțiuni Saxo Bank în T2 (% rentabilitate în T2) :

Tesla (+124 %) Boeing (+40 %) Danske Bank (+19 %) Apple (+51 %) Microsoft (+34%.)

Tesla

Tesla a ținut prima pagină a ziarelor din nou cu o revenire de excepție în T2, acțiunile ajungând la peste 1000$/acțiune. Chiar dacă Elon Musk a declarat pe Twitter, în mai, că acțiunile sunt supraevaluate, investitorii par să creadă altceva. Va fi interesant de urmărit câștigurile pe T2, acestea ne vor da un indiciu mai clar legat de modul în care Tesla a gestionat pandemia de COVID-19.

Boeing

După un început de an 2020 teribil, compania producătoare de aeronave și-a luat zborul pe măsură ce piețele s-au redresat în T2. COVID-19 a avut un efect major, dat fiind că pandemia a redus substanțial traficul aerian de pasageri și, astfel, achizițiile de noi aeronave au fost întârziate. Redeschiderea mai multor țări ar putea reprezenta o necesară lumină de la capătul tunelului, dar încă nu se știe cât va mai dura până când pasagerii și aeroporturile vor reveni la normalitatea de dinainte de COVID-19.

Danske Bank

Cel mai mare creditor danez a inițiat un parcurs lung și anevoios pentru recâștigarea loialității atât a clienților, cât și a autorităților de reglementare în urma scandalului legat de spălarea banilor. CEO-ul Chris Vogelzang se ocupă în prezent de restructurarea organizației, însă nu este clar dacă acest lucru va avea rezultate materiale deoarece sectorul întâmpină în continuare dificultăți din cauza dobânzilor reduse și o scădere probabilă în urma pandemiei de COVID-19.

Apple

La începutul lui 2020, Apple devenise instabil din cauza COVID-19 deoarece o mare parte a producției a fost blocată de carantina din China. După ce țara s-a redeschis și panica inițială din martie a trecut, investitorii au început să se înghesuie la gigantul tech – catapultând compania către maximul său istoric pe 23 iunie.

Microsoft

Din 2014, când Satya Nadella a reluat frâiele Microsoft, compania a trecut către un viitor online cu un puternic accent pe cloud computing. Se pare că a fost decizia corectă, deoarece soluțiile online ale Microsoft, mai ales în domeniul comunicațiilor digitale și tehnologii pentru locul de muncă, au prosperat în timpul restricțiilor impuse din cauza COVID-19.

Topul acțiunilor în regiuni/țări

România: 1. Tesla 2. Microsoft 3. Boeing 4. Apple 5. Facebook

APAC: 1. Tesla 2. Boeing 3. Moderna 4. Zoom Video Communication 5. Facebook

Australia: 1. Afterpay Ltd 2. Qantas Airways Ltd 3. Microsoft 4. Apple 5. BHP Group Ltd

Singapore: 1. Microsoft 2. Apple 3. Singapore Airlines 4. Facebook 5. The Walt Disney Company

Marea Chină (China, Hong Kong, Macau, Taiwan): 1. Boeing 2. Tesla 3. Apple 4. Hexindai 5. Zoom Video Communication

ECE: 1. Tesla 2. Boeing 3. Microsoft 4. Apple 5. Citigroup

Republica Cehă: 1. CEZ A.S 2. Komercni Banka 3. MONETA Money Bank 4. Erste Group Bank 5. Tesla

Polonia: 1. Amazon.com 2. Facebook 3. Tesla 4. Gilead Sciences 5. Alphabet

Rusia: 1. Boeing 2. Tesla 3. Apple 4. Microsoft 5. Exxon Mobil Corporation

Slovacia: 1. Tesla 2. Apple 3. Microsoft 4. Boeing 5. Amazon.com

MENA (Orientul Mijlociu și Africa de Nord): 1. Tesla 2. Boeing 3. Microsoft 4. Amazon.com 5. Apple

CCG: 1. Microsoft 2. Apple 3. Tesla 4. Boeing 5. Amazon.com

EAU: 1. Microsoft 2. Apple 3. Tesla 4. Amazon 5. Facebook

Danemarca: 1. Danske Bank 2. Bavarian Nordic 3. Norwegian Air Shuttle 4. Novo Nordisk 5. ISS

Franța: 1. Total 2. Airbus 3. Societe Generale 4. Renault 5. BNP Paribas

Elveția: 1. Tesla 2. Ams AG 3. Swiss Re 4. Credit Suisse Group 5. Transocean

Marea Britanie: 1. Tesla 2. Boeing 3. Apple 4. American Airlines Group 5. Royal Bank of Scotland Group