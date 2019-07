Chiar dacă reconfirmarea lui Mugur Isărescu pe poziția de guvernator a luat ochii publicului și ai presei, lucruri chiar mai spectaculoase se întâmplă în spatele celui mai longeviv șef de bancă centrală din lume. Avem un consiliu cu cel puțin două nume interesante, printre puținii din istoria instituției care chiar au crescut în mediul privat și cei mmai tineri din intrați vreodată printre cei nouă care veghează asupra stabiltății macroeconomice a țării.

Arătând clar semne de slăbiciune electorală, dar și de bunăvoință față de BNR, noua conducere a PSD nu a mai negociat la sânge pozițiile din BNR. Astfel că, ALDE s-a ales cu un membru în CA (Dan Radu Rușanu), UDMR cu unul și USR(premieră) cu unul.

Ultimele două partide vin cu două nume formate exclusiv în mediul privat, premieră absolută pentru BNR. Mai mult, cei doi au 32 și , repsectiv 33 de ani fiind cei mai tineri membri din istoria CA al BNR.

Este vorba despre Cristian Popa(USR) și Csaba Balint( OTP). Primul este director de investiții al NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii private din România, iar al doilea este analist șef al OTP Bank.

Colegii lor din exclusivistul grup CFA România au emis și o poziție oficială în legătura cu noua componență a CA al BNR.

Adrian Codirlasu, CFA – Presedintele Asociatiei CFA Romania a declarat: „Este pentru prima data cand doi dintre membrii Consiliului de Administratie al BNR sunt si detinatori ai certificarii CFA® (Chartered Financial Analyst) si membri ai Asociatiei CFA Romania. Cristian Popa, CFA si Csaba Balint, CFA sunt cei doi membri ai asociatiei noastre care isi vor incepe mandatul in toamna acestui an. Dorim sa uram succes tuturor membrilor Consiliului de Administratie al BNR si suntem siguri ca deciziile ce vor fi luate de acestia vor fi in beneficiul dezvoltarii

economiei Romaniei si a societatii romanesti in ansamblu.” Cristian Popa, CFA detine certificarea CFA inca din anul 2013 si este membru al Comitetului Director al Asociatiei CFA Romania din anul 2014. Anterior numirii sale in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, Cristian Popa ocupa functia de Director Investiii.

Csaba Balint, CFA detine certificarea CFA si este membru al Asociatiei CFA Romania din anul 2019. Anterior numirii sale in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, Csaba Balint ocupa functia de Analist Macroeconomic.

Asociatia CFA Romania este asociatia profesionistilor in investitii din Romania, in mare parte detinatori ai titlului

Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrata de CFA Institute (USA). CFA Romania este una dintre

cele peste 156 de societati membre ale CFA Institute, asociatia avand misiunea de a promova interesele

specialistilor in investitii si de a mentine standarde ridicate de integritate si excelenta profesionala. In prezent,

CFA Romania are peste 235 de membri, majoritatea detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®)

sau candidati pentru unul din cele 3 niveluri ale examinarii care conduce la acordarea acestui titlu. Profesionistii

care sunt membri ai asociatiei CFA Romania lucreaza pentru institutii de reglementare, institutii supranationale,

institutii bancare, firme de asigurari, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management,

fonduri de pensii, firme de consultanta, sectorul public, institutii de invatamant, companii care activeaza in diverse

sectoare economice etc.

Te-ar putea interesa și: