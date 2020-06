Medicul de la spitalul Victor Babes din Timișoara a vorbit într-un interviu că în acest moment este vorba despre o reactivare a primului val a virusului. Acesta spune că numărul de cazuri a crescut foarte mult în unele zone și în acest context „o viață normală” înseamnă reguli și restricții noi pe care trebuie să le respectăm o perioadă îndelungată.

„Este o noua reactivare a primului val. Sunt zone in care numarul de cazuri a crescut atat de mult, ca in perioada cea mai fierbinte a valului intai de pandemie. Riscam sa nu putem intra intr-o viata normala. O viata normala care inseamna o viata cu niste reguli noi, pe care va trebui sa le respectam o perioada mai lunga de timp”, susține Virgil Musta, într-un interviu acordat ziare.com.

Medicul precizează că este foarte importantă identificarea focarelor și izolarea acestora. Musta dă aici exemplul Germaniei și consideră că și țara noastră ar trebui să aplice același principiu pentru a ține sub control pandemia.

„Atat in Germania, cat si in alte tari, cand au aparut focare, au fost izolate si este un principiu epidemiologic, izolezi si anihilezi focarul. Probabil va trebui sa aplicam si noi acest principiu, nu neaparat pentru ca dorim sa inchidem o zona, doar ca trebuie controlate mai bine, altfel exista riscul ca pandemia sa se propage in toata tara si atunci vom avea, intr-adevar, o problema majora”, a declarat Virgil Musta.

În plus, carantinarea anumitor comunități nu înseamnă că nu se va mai putea ieși din zona respectivă, ci că vor exista mai multe reguli care ar putea responsabiliza populația.