Avertisment pentru părinți! Octavian Jurma: Varianta Omicron reprezintă un pericol mai mare pentru copii

Medicul Octavian Jurma a scris recent pe pagina sa de socializare că o versiune mult mai contagioasă dar mai puțin letală este „o veste proastă pentru populație”, dar și pentru sistemul public de sănătate.

„De ce trebuie sa fim extrem de prudenti in a considera o versiune cu 50% mai putin letala o veste buna chiar daca aflam in acelasi timp ca este cu 500% mai infectioasa? Pentru ca o versiunea cu 50% mai infectioasa produce de 11x mai multe decese decat una cu 50% mai letala.

Asadar o versiune mult mai contagioasa dar mai putin letala poate inseamna o veste buna individual, insa este o veste proasta pentru populatie si pentru sistemul public de sanatate. Iar colapsul sistemului de sanatate este o veste proasta pentru oricine are individual nevoie de spital.

Intr-o tara ulta-individualista ca Romania cu un guvern semi-negationist si ultra-relaxat, o versiune mult mai infectioasa este o veste foarte proasta pentru populatie.

Datele din Europa confirma ca valul Omicron poate produce mai putine decese si internari la ATI, insa internarile au crescut vertiginos chiar si in tarile mult mai bine vaccinate ca Romania si pun o presiune uriasa pe sisteme de sanatate mult mai performante”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.

Trebuie să fim atenți la numărul mare de infectări și internări în rândul copiilor

De asemenea, acesta a subliniat că școlile sunt „noduri de rețea care conectează grupuri sociale care nu au alte conexiuni între ele”. Din acest motiv, trebuie să fim atenți la numărul mare de infectări și internări în rândul copiilor.

„Un alt aspect este numarul mare de infectari si internari in randul copiilor. Scolile nu sunt simple focare, sunt noduri de retea care conecteaza grupuri sociale care nu au alte conexiuni intre ele. Chiar si familii care lucreaza in izolare de acasa si nu au nici contact social direct cu lumea exterioara, se pot infecta prin intermediul copiilor obligati sa mearga fizic in scoli infestate de COVID-19.

Din punct de vedere al spitalizarilor, Omicron este pentru copii si tineri o varianta mai periculoasa decat Delta, chiar daca din fericire nu este si mai letala.

Asadar faptul ca lasam virusul sa circule nestingherit si sa produca de doua ori mai multe cazuri decat Delta o sa ne produca mari probleme atat pe termen scurt cat si pe termen lung datorita long-covid.

Esecul adoptarii certificatului verde si implict esecul campaniei de vaccinare nu trebuia rasplatit cu relaxare dar nici pedepsit cu „vaccinarea mioritica” (infectare obligatorie in masa)

Vad ca multi au inceput sa creada politicieni care anunta acum sfarsitul pandemiei chiar inainte de a trece valul 5. Toate aceste mesaje descurajeaza si mai mult vaccinarea de care avem nevoie sa imblanzim varianta Omicron, care e doar cu 25% mai putin severa nativ decat Delta.

Sa nu uitam totusi ca aceiasi politicieni ne-au mai anuntat odata ca s-a terminat pandemia dupa valul 3-Alpha doar ca sa fie luati prin surprindere de valul 4-Delta. Pandemia se va termina doar daca virusul se va plictisi de noi si va pleca sau daca ne vom plictisi noi de virus si ne vom vaccina. Pana atunci, asa cum se vede, in Romania fiecare val care teoretic a terminat pandemia, a fost urmat practic de un val si mai periculos”, a conchis medicul.