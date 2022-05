O altă temere este legată de consecințele energetice. De aceea, unele capitale europene par să încline balanța în favoarea unei soluționări a conflictului prin care Rusia ”să-și salveze imaginea”, chiar dacă asta ar costa Ucraina ruperea unor teritorii, scrie Politico.

Liderii Franței, Germaniei și Italiei sunt în favoarea unui acord de încetare a focului, exact în momentul în care Ucraina este tot mai mult pe val. Temerile liderilor europeni privind o victorie a Ucrainei au legătură și cu unele comentarii ale administrației Biden, care în ultimele săptămâni, prin vocea șefului Pentagonului, a indicat modul în care Ucraina „poate câștiga”.

Progresele ucrainene ar face escaladarea nucleară mult mai probabilă

În plus, Ross Douthat de la New York Times a scris recent că progresele ucrainene ar face escaladarea nucleară „mult mai probabilă”: „Știm că doctrina rusă are în vedere utilizarea armelor nucleare tactice în mod defensiv pentru a schimba cursul conflictului. Ar trebui să presupunem că Putin și cercul său consideră înfrângerea totală în Ucraina drept un scenariu care pune în pericol regimul. Combinați o astfel de realitate cu o lume în care rușii vor fi înfrânți, câștigurile lor teritoriale evaporându-se, și vei avea cea mai sumbră situație militară nucleară de după Criza rachetelor din Cuba, din 1962”.

Cel mai important interes național al SUA este altul!

George Beebe, fost șef al analizelor privind Rusia pentru CIA, susține, de asemenea, că administrația Biden este în pericol să uite că, de fapt, „cel mai important interes național pe care îl are America este evitarea unui conflict nuclear cu Rusia”.

”Rușii au capacitatea de a se asigura că toți ceilalți pierd dacă pierd și ei. Și s-ar putea să ne îndreptăm spre asta. Este un punct periculos de depășit”, a scris acesta.

„Devine din ce în ce mai periculos, afirmă Charles Kupchan, un fost oficial SUA, expert în relații internaționale la Universitatea Georgetown. „Trebuie să începem să trecem dincolo de Javelin și rachete antitanc și să vorbim despre un final politic. Totuși, orice astfel de negociere pare mai puțin probabilă ca niciodată. Ambele părți par să se poziționeze pentru o luptă lungă”, crede acesta.

Republicanii se opun

Între timp, Senatul urmează să aprobe pachetul de ajutor militar și umanitar pentru Ucraina. Liderul minorității din Senat, Mitch McConnell, a declarat că nu este îngrijorat de numărul tot mai mare de republicani care se opun acordării de asistență Ucrainei. Dacă inițiativa este susținută de Senat, pachetul de ajutor propus inițial de președintele Joe Biden va fi majorat cu 7 miliarde de dolari – de la 33 de miliarde de dolari la 40 de miliarde de dolari.

Potrivit presei americane, proiectul de lege prevede 6 miliarde de dolari în asistență de securitate, inclusiv instruire, echipamente, arme, sprijin logistic, provizii și servicii pentru forțele armate ucrainene și forțele naționale de securitate, precum și 900 de milioane de dolari în sprijinul refugiaților.