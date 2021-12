Premierul Nicolae Ciucă a participat la prezentarea proiectului şi recepţia Staţiei de uscare gaze naturale – Grup 145 la Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa. La eveniment au fost prezenţi şi ministrul Energiei, Virgil Popescu, preşedintele ANRE, Dumitru Chiriţă, parlamentari şi reprezentanţi ai autorităţilor locale. Cu acest prilej premierul a afirmat că asigurarea capacităţilor energetice reprezintă o prioritate pentru Guvern.

Sistemul energetic, prioritate pentru Guvern

„Tot ceea ce ţine de sistemul energetic şi de asigurarea capacităţilor energetice reprezintă o prioritate pentru Guvernul României. Nevoia de a găsi soluţii pe termen mediu şi lung, de asemenea, se află în primele trei priorităţi ale Guvernului şi pentru că la început spuneam că am văzut că există potenţial, am avut o discuţie cu domnul ministru al Energiei, cu domnii directori ai Romgaz şi Depogaz şi am decis ca, pe data de 20 decembrie, la şedinţa de Guvern, dumnealor să vină şi să prezinte proiectele agreate în comun pentru dezvoltarea capacităţilor de extracţie şi depozitare la nivel naţional”, a declarat, marţi, Nicolae Ciucă.

Premierul spune că este clară nevoia unui efort comun și o „aliniere a proiectelor şi programelor astfel încât să ne atingem acest obiectiv”.

„Ceea ce doresc să subliniez este faptul că există speranţă să putem să ne folosim capitalul românesc, să putem să folosim capacităţile româneşti pentru a putea să ne atingem acest obiectiv de realizare a independenţei energetice într-un orizont de timp pe care l-am înţeles de la domnul ministru al Energiei că poate să nu depăşească cinci ani”, a anunţat premierul Ciucă.

Azomureș a oprit producția din cauza prețurilor ridicate la gaze și energie

Pe de altă parte, Nicolae Ciucă a vorbit despre situaţia Azomureş, care a anunţat luni că opreşte temporar producţia din cauza preţului ridicat la gaze naturale şi energie electrică. Potrivit premierului, nu mai există semnale în momentul de faţă că alţi mari producători s-ar afla în această situaţie.

„Am discutat această problemă încă de la finele săptămânii trecute, am discutat cu ministrul Energiei, cu ministrul Agriculturii, pentru că producţia de la Azomureş este foarte necesară producătorilor agricoli. Ieri am avut o discuţie pe acest subiect, rămânând ca factorii de răspundere să continue să analizeze care este realitatea, care sunt motivele reale pentru care s-a intrat în această perioadă de oprire a producţiei şi, desigur, împreună vom găsi soluţii.

Nu pot să vă spun acum ce vom face pentru că se analizează şi cred că ministrul Energiei poate să dea mai multe detalii tehnice legate de modul în care vom găsi soluţii împreună cu Azomureş să reporneaască producţia”, a spus Ciucă.