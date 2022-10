Regina Sprâncenelor a ales să plece în SUA în 1989, când avea 32 de ani, iar mai apoi și-a construit treptat o afacere de succes în industria de Beauty. Considerată cea mai bogată româncă, Anastasia Soare ar avea o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari, conform datelor centralizate de Forbes.

Ce accesoriu scump a purtat la emisiunea iUmor

Ea și-a construit un adevărat imperiu în lumea beauty din SUA, reușind să detroneze la acest capitol câteva dintre vedetele de talie mondială, precum Celine Dion, Beyonce, Kylie Jenner, Madonna, Taylor Swift, Vera Wang și Huda Kattan.

„(…) din cauza perioadei în care am trăit aici jumătate de viața mea – perioada comunistă –, am hotărât să plec în Statele Unite. (…). Da, Oprah mi-a spus la un moment dat: „Tu ești adevăratul vis american!”, a povestit Regina Sprâncenelor în cadrul unui interviu.

Recent, ea și fiica sa, Claudia Soare, s-au reîntors în România pentru a-și vizita prietenii și familia și au acceptat și invitațiile la mai multe emisiuni precum Teo Show sau iUmor.

În emisiunea iUmor aceasta a impresionat prin accesoriul scump pe care l-a purtat, iar colegii ei de platou nu au putut să nu-i observe bijuteriile cu diamante. Îmbrăcată într-o rochie de seară, verde, Anastasia Soare a purtat un colier cu multe diamante.

La fel ca şi colegii de platou, Costel a aflat că acel colier costă peste 1 milion de dolari și imediat a concluzionat: „Deci, dacă colierul ei cu care a venit la această emisiune valorează această sumă, înseamnă că emisiunea e mult mai prețioasă”.

Cum arată o dimineață pentru Anastasia Soare?

Anterior, în emisiunea Teo Show, antreprenoarea a vorbit despre cum reușește să se mențină în formă la 65 de ani. Aceasta susține că are o oră fixă la care se trezește dimineața, face mișcare, bea cafea fără zahăr și alege să nu mănânce până la ora patru sau cinci.

„Mă trezesc la șapte și jumătate în fiecare zi și bineînțeles că îmi controlez e-mail-urile și Instagramul, apoi fac gimnastică, beau două cafele, fără zahăr, și nu mănânc până la patru sau cinci. Am un shake cu vitamine și proteine, mai mănânc câteodată fructe, dar dacă nu mănânc nu e nicio problemă.

Am vrut să fiu cea mai bună în ceea ce am făcut. Și am lucrat intens, am stat focusată, am fost foarte determinată de ajunge cea mai bună în ceea ce fac”, a dezvăluit Anastasia Soare, care este și cea mai bogată româncă.